石虎保育條例退回 贊成議員：縣府不再提案我們自己提

2019-06-04 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



支持石虎保育自治條例議員們，黎煥強（左起）、陳品安、曾玟學、宋國鼎、羅貴星、陳光軒、劉順松、鄭宗國，今在議會開議前，在議會廣場前聲援台灣石虎保育協會團體，他們晚間發出共同聲明。記者劉星君／攝影 分享 facebook

苗栗縣石虎保育自治條例今在苗縣議會二讀審議時，以9票贊成，25票反對，全案再度退回縣府。苗栗議會改革連線、民進黨團晚間發出共同聲明，強調「反對無理，表決輾壓，面對輾壓、立即提案」，將石虎保育自治條例草案第5條，作為臨時提案，大會照案通過，「雖離整體目標仍有一段距離，但這是縣府現階段就可以做到的工作。」

在表決結果後，縣議員陳品安參考石虎保育自治條例的草案後，提出臨時動議案，「建請各級機關（單位）興辦公共工程之開發面積為一公頃以上或新闢、拓寬道路長度為一千公尺以上者，應在規畫初期及施工階段向石虎生態保育背景專家諮詢，採取對環境友善之工法。」大會也照案通過。

苗縣議員曾玟學說，「非常遺憾沒有通過條例」，這次有9名議員贊成，這也是議員提自治條例人數的門檻，1個提案人加8個連署人，若縣府沒有要再提第三次石虎保育自治條例，會由支持石虎、保護石虎的議員們，提出自己版本石虎保育自治條例。

苗縣議員陳光軒在臉書說，當他想登記發言時，卻被制止直接進入表決。

苗縣議會改革連線、民進黨團今晚間發表共同聲明，聲明指出，苗栗縣多年以來，無論施政或監督，國民黨及其相關派系的代表都占據極大的優勢。過去議會對縣府提案幾乎照單全收。如今局面卻顯得荒謬，居然是由2席時代力量、3席無黨籍，以及4席民進黨議員在力挺徐縣長的提案，努力遊說與說明。

聲明指出，這次以「時候未到」作為退回理由，甚至有投下反對票的議員表示「以後再提一個更好的」，我們也不會放棄。未來，一定會要求縣府再次提案。如果縣府不提，「我們議員就自己提」，我們會做好更充分準備工作，請各位關心這個議題的朋友們不要因此放棄希望。

最後，也是最重要的，這一切都需要各位持續的支持與參與，如今議會影像都在網路上，請大家用力關注、用力監督自己所選出來的議員在議會中的表現。路還很長，讓我們繼續一起努力，謝謝大家。