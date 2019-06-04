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噁！疑未妥善照護 桃市某安養機構遭爆疥瘡感染

2019-06-04 20:57聯合報 記者許政榆╱即時報導

徐姓小姐說，5月28日母親因蜂窩性組織炎腹部嚴重紅腫，被送往急診就醫，其皮膚狀況...
徐姓小姐說，5月28日母親因蜂窩性組織炎腹部嚴重紅腫，被送往急診就醫，其皮膚狀況經醫師確診為挪威疥，當下立即被轉往隔離病房。圖／徐小姐提供
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桃市某安養機構爆疥瘡群聚感染？1名徐姓小姐向市議員李光達爆料，62歲母親去年入住桃園區某安養機構，今年1月時身體出現大片紅疹且發癢，上月28日經急診送醫，確診為結痂型疥瘡而緊急隔離，怒批幾個月前就懷疑在機構內感染，桃園市衛生局今下午派員調查，表示機構內有1名住民因濕疹就醫，其餘住民並沒有出現疥瘡情況，已請機構加強感控管理。

徐姓小姐稱，母親過去於苗栗獨居，為就近照顧，去年底將母親接到桃園，於11月入住桃園區的某康復中心，但今年1月時媽媽身上出現多處紅疹、身體癢且不斷摳抓，導致身上多處潰傷，期間機構人員叫住民帶徐母就醫，長輩都無法說清楚病情，最後只好自己帶母親看醫生，期間也有2至3個住民反應出現皮膚癢狀況，但康復中心人員回覆無人有此情況，只有徐母1人會身體癢。

徐姓小姐說，5月28日母親因蜂窩性組織炎腹部嚴重紅腫，被送往急診就醫，其皮膚狀況經醫師確診為挪威疥（即結痂型疥瘡），當下立即被轉往隔離病房。而徐小姐長期接觸，亦被感染疥瘡，連帶家中年幼兒子也被感染，包括手部、背部長出許多小水泡，學校老師協助下帶往醫院就醫，診斷為普通型疥瘡，必須進行居家隔離。

徐小姐怒斥，1月就發現母親摳抓情況時，懷疑機構隱匿，但機構負責人一概否認，而該機構位於3樓，窗戶都開小小縫，裡面又臭又悶，且一天只開2小時空調，空氣不流通，憂心疥蟲因此依附在棉布織布及人體上。

對於媒體求證此事，機構劉姓負責人向媒體聲稱，徐母去年還沒入住，雙方只是聯絡前期準備疾病史、檢測資料等手續，今年3月4日才入住機構，而徐母屢次有就醫需求時，徐小姐都一定要親自帶母親就醫，機構也按照醫囑協助徐母擦藥，照護上並未不妥，但徐小姐出示去年11月入住機構收費單據，表示去年早就入住，狠狠打臉機構說法，通訊軟體對話中，機構1月時也回覆母親居住狀況，說法前後差異大。

桃園市衛生局接獲通報，今日下午派員前往調查，經查發現，機構內共居住36位住民，徐小姐母親4月17日曾因皮膚搔癢前往皮膚科就醫，經診斷為濕疹，5月28日因肚子痛腹部膿瘍而住院治療；另外1名住民則是肚子出現紅疹，4月19日前往就醫診斷為濕疹，經用藥後已痊癒，其餘住民並無相關紀錄，因並非法定傳染病無需通報，目前已請機構加強感控管理。

1名徐姓小姐爆料，62歲母親去年入住桃園區某安養機構，今年1月時身體出現大片紅疹...
1名徐姓小姐爆料，62歲母親去年入住桃園區某安養機構，今年1月時身體出現大片紅疹且發癢，但機構卻向媒體表示「徐母今年3月4日才入住」，徐小姐出示繳LINE對話紀錄，打臉機構說法。圖／徐小姐提供
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民眾徐小姐爆料，62歲母親去年入住桃園區某安養機構，今年1月時身體出現大片紅疹且...
民眾徐小姐爆料，62歲母親去年入住桃園區某安養機構，今年1月時身體出現大片紅疹且發癢，上月28日經急診送醫，確診為結痂型疥瘡而緊急隔離。圖／徐小姐提供
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民眾徐小姐爆料，62歲母親去年入住桃園區某安養機構，今年1月時身體出現大片紅疹且...
民眾徐小姐爆料，62歲母親去年入住桃園區某安養機構，今年1月時身體出現大片紅疹且發癢，上月28日經急診送醫，確診為結痂型疥瘡而緊急隔離。圖／徐小姐提供
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1名徐姓小姐向桃園市議員李光達爆料，62歲母親去年入住桃園區某安養機構，今年1月...
1名徐姓小姐向桃園市議員李光達爆料，62歲母親去年入住桃園區某安養機構，今年1月時身體出現大片紅疹且發癢，但機構卻向媒體表示「徐母今年3月4日才入住」，徐小姐出示繳費證據，打臉機構說法。圖／徐小姐提供
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