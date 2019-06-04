桃園捷運綠線地下潛盾GC02標 中華工程聯合團隊獲選

2019-06-04 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園捷運綠線地下潛盾工程GC02標與GC03標流標多次，經檢討調高投標金額後，已有廠商投標，市府捷運工程局今天指出，GC02標（G07桃園火車站至南出土段間地下段土建工程）今天完成評選，最後由中華工程、日商大豐營造、日商奧村組聯合承攬團隊獲選為最有利標廠商，GC03標則預計下周評選，決標後預計10月份地下段動工，115年完工。

桃園捷運綠線為桃園首條自辦捷運路線，也是桃園捷運路網三心六線的重要路線之一，高架段去年底動工，由於國內有能力施作地下潛盾工程廠商不多，地下段招標相對不順，市府捷運工程局檢討招標文件，調高GC02、GC03標投標金額增加51.25億元至351.86億元。

重新檢討招標金額後於3月26日上網公告，歷經二次招標，GC02與GC03標案各有2家和1家廠商投標，GC02標經過資格審查後，市府今天先辦理評選作業，最後由中華工程聯合團隊獲選，中華工程為國內大型營造公司，曾經承攬包括台北捷運南港線區段標工程、台北捷運新莊線區段標工程、臺北捷運環狀線區段標工程、以及台鐵地下化工程等實績。

市府指出，同為團隊成員的日商奧村組和日商大豐營造也是潛盾工法的專業廠商，除了在國內深耕，有豐富的施工經驗外，日商奧村在機場捷運CU02標克服了地質現況，成功穿越機場滑行道下方卵礫層；日商大豐營造負責的機場捷運線A21至A23之潛盾工程也已成功貫通，三家廠商均有穩定優異的施工品質，以及實際的桃園軌道經驗。

捷運綠線GC02標為G07桃園火車站至南出土段間地下段土建工程，全長約6.7公里，將經過八德、桃園2大行政區，沿線共設G03、G04、G05、G06等四座地下車站以及VS4、VS5、VS6等三座通風豎井，總經費約161億元，由於此區段轉彎處多，且為了縮短工期，工程將採用日本生產的6部中折式潛盾機以及1部標準型潛盾級投入工程施作。