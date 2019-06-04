親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「這就是韓的與眾不同」 他提「三不一沒有」看韓國瑜造勢

「歷史的傷口」30年了 這些歌你還記得幾首？

桃園捷運綠線地下潛盾GC02標 中華工程聯合團隊獲選

2019-06-04 20:55聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園捷運綠線地下潛盾工程GC02標與GC03標流標多次，經檢討調高投標金額後，已有廠商投標，市府捷運工程局今天指出，GC02標（G07桃園火車站至南出土段間地下段土建工程）今天完成評選，最後由中華工程、日商大豐營造、日商奧村組聯合承攬團隊獲選為最有利標廠商，GC03標則預計下周評選，決標後預計10月份地下段動工，115年完工。

桃園捷運綠線為桃園首條自辦捷運路線，也是桃園捷運路網三心六線的重要路線之一，高架段去年底動工，由於國內有能力施作地下潛盾工程廠商不多，地下段招標相對不順，市府捷運工程局檢討招標文件，調高GC02、GC03標投標金額增加51.25億元至351.86億元。

重新檢討招標金額後於3月26日上網公告，歷經二次招標，GC02與GC03標案各有2家和1家廠商投標，GC02標經過資格審查後，市府今天先辦理評選作業，最後由中華工程聯合團隊獲選，中華工程為國內大型營造公司，曾經承攬包括台北捷運南港線區段標工程、台北捷運新莊線區段標工程、臺北捷運環狀線區段標工程、以及台鐵地下化工程等實績。

市府指出，同為團隊成員的日商奧村組和日商大豐營造也是潛盾工法的專業廠商，除了在國內深耕，有豐富的施工經驗外，日商奧村在機場捷運CU02標克服了地質現況，成功穿越機場滑行道下方卵礫層；日商大豐營造負責的機場捷運線A21至A23之潛盾工程也已成功貫通，三家廠商均有穩定優異的施工品質，以及實際的桃園軌道經驗。

捷運綠線GC02標為G07桃園火車站至南出土段間地下段土建工程，全長約6.7公里，將經過八德、桃園2大行政區，沿線共設G03、G04、G05、G06等四座地下車站以及VS4、VS5、VS6等三座通風豎井，總經費約161億元，由於此區段轉彎處多，且為了縮短工期，工程將採用日本生產的6部中折式潛盾機以及1部標準型潛盾級投入工程施作。

捷運工程局長陳文德說，GC02標是捷運綠線重要的地下段工程，在八德施作的G04站也將是三鶯延伸線的重要轉乘站，提供北桃通勤族交通新選擇，車站出入口處會規畫土地開發基地，擴大地區開發以及商業使用，G04站將成為重要的轉運樞紐；後續配合機場捷運、桃園鐵路地下化、捷運棕線、綠線中壢延伸線等路網，將串連中壢、桃園、航空城等三大都會核心，帶動行政區繁榮發展，實現「三心六線，美好正實現」的軌道願景。

桃園捷運綠線地下潛盾工程GC02標為G07桃園火車站至南出土段間地下段土建工程，...
桃園捷運綠線地下潛盾工程GC02標為G07桃園火車站至南出土段間地下段土建工程，市府今天完成標案評選，最後由中華工程、日商大豐營造、日商奧村組聯合承攬團隊獲選為最有利標廠商，GC03標則預計下周評選。圖／桃園市捷運工程局提供
分享

機場捷運北捷火車站
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

噁！疑未妥善照護 桃市某安養機構遭爆疥瘡感染

2019-06-04 20:57

石虎保育自治條例二度失敗 苗縣農業處：推動生態給付

2019-06-04 20:20

影／苗縣石虎保育條例未過 縣長：短時間不再提

2019-06-04 17:46

醒獅團大鼓上寫「中華台北」 蘇貞昌看不下去

2019-06-04 17:30

桃市進入腸病毒流行期 幼兒園國小共24班停課

2019-06-04 16:48

桃園新街溪口垃圾淹沒 他研判23年前中壢垃圾大戰偷倒

2019-06-04 16:37

端午3天連假 龍潭大池規畫行人徒步區

2019-06-04 16:26

影／大紅包！蘇貞昌宣布補助新竹縣市水環境建設10億經費

2019-06-04 15:59

健保署新竹聯絡辦公室今擴增櫃檯 10分鐘可領新健保卡

2019-06-04 15:46

創新政策 吳志揚助桃園農民孵出十大好米

2019-06-04 14:33

25人反對！苗縣石虎保育自治條例二度闖關仍未過

2019-06-04 11:50

苗栗石虎保育條例闖關失敗 二讀會遭退回

2019-06-04 11:47

北水南送工程今開工 桃園支援新竹可提升至20萬噸

2019-06-04 11:38

桃市淨灘新亮點！海廢寶特瓶搖身變環保球衣

2019-06-04 11:29

跨越平鎮中豐路 天橋自行車道啟用

2019-06-04 00:16

中油拆除油槽 竹市議員緊盯除汙

2019-06-04 00:11

竹縣危險水域13處 防溺善用10招

2019-06-04 00:08

鐵路地下化封路施工 中壢回堵大塞車

2019-06-04 00:05

違停身障車格 桃市開罰905件

2019-06-03 23:32

婦幼車格29日將上路 縣市府籲領證

2019-06-03 23:30

桃園市設631個婦幼專用車格 29日違規占用開罰

2019-06-03 23:05

廢布料堆桃園出海口清不完 周三將派大型機具協助

2019-06-03 21:19

10個有8個台商回流選桃園 海基會姚人多力讚鄭文燦

2019-06-03 20:16

影╱桃園之光！樂亮絃樂團首出征 維也納國際青少年音樂節

2019-06-03 17:13

幼兒園超收與未立案亂象橫生 竹縣府：若屬實即開罰

2019-06-03 16:54

影／中壢臨時車站以及跨越陸橋動工 預計明年9月完工

2019-06-03 16:51

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

陸客逛日月潭「兩手空空」不消費 店家無奈曝原因

2019-06-03 18:53

高雄市區多起投訴夜間飄惡臭 稽查竟是「黃金雨」惹禍

2019-06-04 16:35

捷運環狀線噪音大 侯友宜：誰也受不了

2019-06-04 15:17

王惠美施政滿意度敬陪末座挨批 彰化縣府：會更努力

2019-06-04 13:22

桃園市設631個婦幼專用車格 29日違規占用開罰

2019-06-03 23:05

桃園捷運綠線地下潛盾GC02標 中華工程聯合團隊獲選

2019-06-04 20:55

3天就額滿！全國獨有除濕機補助第二波 基隆9月開放申請

2019-06-04 12:27

25人反對！苗縣石虎保育自治條例二度闖關仍未過

2019-06-04 11:50

菜販紅樹林撈小魚打牙祭 意外撈到一尺長大螃蟹

2019-06-04 19:30

韓國瑜視察登革熱沒看重點？林濁水酸：比起不丹小case

2019-06-04 08:06

台南日治時期忠靈塔將拆遷？民間怒吼：不能再動先人了

2019-06-04 12:40

防疫彈盡援絕？ 高市衛局為登革熱向韓市長與中央求援

2019-06-03 23:27

侯友宜議會吃雞翅 網友讚：比韓國瑜好

2019-06-04 20:19

北水南送工程今開工 桃園支援新竹可提升至20萬噸

2019-06-04 11:38

麻豆及官田鄉親有好康 公共托育家園即日起開班招生

2019-06-04 14:14

新北環狀線12月通車 趕做完整配套措施

2019-06-04 00:32

台南市道172線爭議議員調解 本月將再開協調會

2019-06-04 13:56

鐵路地下化封路施工 中壢回堵大塞車

2019-06-04 00:05

「烏魚子大王」退回國民黨證 無黨參選嘉義縣立委

2019-06-04 09:53

跨越平鎮中豐路 天橋自行車道啟用

2019-06-04 00:16

影／大紅包！蘇貞昌宣布補助新竹縣市水環境建設10億經費

2019-06-04 15:59

前朝「一切合法」？中市爆府會危機

2019-06-03 23:41

基隆冷氣機、冰箱換新補助額滿 今暫停受理別白跑

2019-06-04 09:41

跟著「秃子」逛花蓮 擁抱韓粉花蓮旅宿推端午優惠

2019-06-04 13:36

端午3天連假 龍潭大池規畫行人徒步區

2019-06-04 16:26

地下街眼鏡行被迫違規 柯文哲：土管條例恐要大修

2019-06-04 00:35

影／小爸媽送托孩子難 侯友宜：沒經濟能力可免費入托

2019-06-04 15:50

大坑步道蛇出沒 盧秀燕籲舉報不當放生

2019-06-04 15:36

環狀線高架段排水直灌 議員：豪雨慘變SPA大道

2019-06-04 00:22

震南案發操作許可前送議會備查 高市環保局：重為審查合法

2019-06-04 18:30

東大門惡火毀心血 攤商串連「設計有問題，反對重蓋天橋」

2019-06-04 12:40

不在南鐵拆遷範圍內房子也拆 鐵道局：有結構安全疑慮

2019-06-04 17:07

基隆議員建議夏季浮潛延至晚間7點 市府：夜潛危險

2019-06-04 16:34

左鎮農會結合化石館 今推吃鮮芒果冰逛化石館享優惠

2019-06-04 12:53

影／肥料工廠飄惡臭 東港鎮民集結抗議：比死老鼠還臭

2019-06-04 13:17

台中外埔崩塌段危及上方民宅 蔡其昌會勘爭取搶修經費

2019-06-04 12:39

薪水3萬5起跳號召北漂青年返鄉 高市7月北上辦就博會

2019-06-04 12:24

民汐線「盲腸」說 新北議員：柯文哲別說幹話

2019-06-04 17:18

嘉義客運賣給高雄客運 營運照常

2019-06-03 22:42

雲林縣祭出21萬元獎金 邀民眾來玩來拍照

2019-06-04 13:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top