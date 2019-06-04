親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

異性戀的同性婚姻 你可以想像嗎？

石虎保育自治條例二度失敗 苗縣農業處：推動生態給付

2019-06-04 20:20聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣議會今審查「苗栗縣石虎保育自治條例」二度闖關仍失敗。苗栗縣政府農業處表示，縣府對石虎關心不會減少，會努力完成「苗栗縣石虎族群分布與數量調查計畫」，讓石虎野外動態透明公開，推動改善縣民與石虎關係「生態給付」及「友善環境動物通道工程」。

「非常遺憾沒有通過條例」苗縣議員曾玟學說，這次有9名議員贊成，這也是議員提自治條例人數的門檻，1個提案人加8個連署人，若縣府沒有要再提第三次石虎保育自治條例，會由支持石虎、保護石虎的議員們，提出自己版本石虎保育自治條例。

苗栗縣是瀕臨絕種保育類野生動物石虎重要的棲地之一，石虎活動範圍與人類居住範圍重疊，石虎保育須著重人類活動管理，苗栗縣近幾年開發案，皆因開發範圍有石虎出現紀錄而受到杯葛，造成多數居民對石虎的出現感到恐慌，害怕石虎阻擋地方開發進步，不利石虎社會氛圍急劇惡化，從三義裕隆公司及寶吉祥佛寺等私有土地的開發案可看出端倪。

苗栗縣農業處表示，苗栗是已知石虎族群數量最穩定的地區，縣府有必要釐清石虎與縣民的關係，必須在「保育石虎、土地正義、及為維護公益而犧牲自己權益的苗栗縣民爭取合理補償與獎勵」之間，取得相對公平。

農業處表示，5月20日召開苗縣第一次石虎保育工作坊，這是繼自治條例提案後新方案，會議邀請國內研究石虎學者參加，初步共識對協助個體救援、棲地維護、清除獸夾及其他友善石虎行動，對石虎族群成長有實際貢獻行為者獎勵；鄉鎮評比則以其轄區內社區參與度及貢獻度作為評核獎勵依據。

農業處表示，第一次石虎保育工作坊的紀錄已報請林務局，「生態給付」與自治條例內獎勵規定異曲同工，希望能盡速核定實施，彌補自治條例未過的缺塊。

石虎。圖／林務局提供
石虎。圖／林務局提供
分享

石虎苗栗縣
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

影／苗縣石虎保育條例未過 縣長：短時間不再提

2019-06-04 17:46

醒獅團大鼓上寫「中華台北」 蘇貞昌看不下去

2019-06-04 17:30

桃市進入腸病毒流行期 幼兒園國小共24班停課

2019-06-04 16:48

桃園新街溪口垃圾淹沒 他研判23年前中壢垃圾大戰偷倒

2019-06-04 16:37

端午3天連假 龍潭大池規畫行人徒步區

2019-06-04 16:26

影／大紅包！蘇貞昌宣布補助新竹縣市水環境建設10億經費

2019-06-04 15:59

健保署新竹聯絡辦公室今擴增櫃檯 10分鐘可領新健保卡

2019-06-04 15:46

創新政策 吳志揚助桃園農民孵出十大好米

2019-06-04 14:33

25人反對！苗縣石虎保育自治條例二度闖關仍未過

2019-06-04 11:50

苗栗石虎保育條例闖關失敗 二讀會遭退回

2019-06-04 11:47

北水南送工程今開工 桃園支援新竹可提升至20萬噸

2019-06-04 11:38

桃市淨灘新亮點！海廢寶特瓶搖身變環保球衣

2019-06-04 11:29

跨越平鎮中豐路 天橋自行車道啟用

2019-06-04 00:16

中油拆除油槽 竹市議員緊盯除汙

2019-06-04 00:11

竹縣危險水域13處 防溺善用10招

2019-06-04 00:08

鐵路地下化封路施工 中壢回堵大塞車

2019-06-04 00:05

違停身障車格 桃市開罰905件

2019-06-03 23:32

婦幼車格29日將上路 縣市府籲領證

2019-06-03 23:30

桃園市設631個婦幼專用車格 29日違規占用開罰

2019-06-03 23:05

廢布料堆桃園出海口清不完 周三將派大型機具協助

2019-06-03 21:19

10個有8個台商回流選桃園 海基會姚人多力讚鄭文燦

2019-06-03 20:16

影╱桃園之光！樂亮絃樂團首出征 維也納國際青少年音樂節

2019-06-03 17:13

幼兒園超收與未立案亂象橫生 竹縣府：若屬實即開罰

2019-06-03 16:54

影／中壢臨時車站以及跨越陸橋動工 預計明年9月完工

2019-06-03 16:51

換證了嗎？身障永久效期手冊將註銷 影響福利與權益

2019-06-03 15:18

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄市區多起投訴夜間飄惡臭 稽查竟是「黃金雨」惹禍

2019-06-04 16:35

捷運環狀線噪音大 侯友宜：誰也受不了

2019-06-04 15:17

桃園市設631個婦幼專用車格 29日違規占用開罰

2019-06-03 23:05

王惠美施政滿意度敬陪末座挨批 彰化縣府：會更努力

2019-06-04 13:22

3天就額滿！全國獨有除濕機補助第二波 基隆9月開放申請

2019-06-04 12:27

25人反對！苗縣石虎保育自治條例二度闖關仍未過

2019-06-04 11:50

韓國瑜視察登革熱沒看重點？林濁水酸：比起不丹小case

2019-06-04 08:06

台南日治時期忠靈塔將拆遷？民間怒吼：不能再動先人了

2019-06-04 12:40

防疫彈盡援絕？ 高市衛局為登革熱向韓市長與中央求援

2019-06-03 23:27

北水南送工程今開工 桃園支援新竹可提升至20萬噸

2019-06-04 11:38

麻豆及官田鄉親有好康 公共托育家園即日起開班招生

2019-06-04 14:14

影／小學生寫信為保育區請命 侯友宜答應8日相見

2019-06-03 21:43

新北環狀線12月通車 趕做完整配套措施

2019-06-04 00:32

「烏魚子大王」退回國民黨證 無黨參選嘉義縣立委

2019-06-04 09:53

鐵路地下化封路施工 中壢回堵大塞車

2019-06-04 00:05

台南市道172線爭議議員調解 本月將再開協調會

2019-06-04 13:56

前朝「一切合法」？中市爆府會危機

2019-06-03 23:41

跨越平鎮中豐路 天橋自行車道啟用

2019-06-04 00:16

基隆冷氣機、冰箱換新補助額滿 今暫停受理別白跑

2019-06-04 09:41

跟著「秃子」逛花蓮 擁抱韓粉花蓮旅宿推端午優惠

2019-06-04 13:36

影／大紅包！蘇貞昌宣布補助新竹縣市水環境建設10億經費

2019-06-04 15:59

地下街眼鏡行被迫違規 柯文哲：土管條例恐要大修

2019-06-04 00:35

環狀線高架段排水直灌 議員：豪雨慘變SPA大道

2019-06-04 00:22

東大門惡火毀心血 攤商串連「設計有問題，反對重蓋天橋」

2019-06-04 12:40

菜販紅樹林撈小魚打牙祭 意外撈到一尺長大螃蟹

2019-06-04 19:30

大坑步道蛇出沒 盧秀燕籲舉報不當放生

2019-06-04 15:36

不在南鐵拆遷範圍內房子也拆 鐵道局：有結構安全疑慮

2019-06-04 17:07

影／小爸媽送托孩子難 侯友宜：沒經濟能力可免費入托

2019-06-04 15:50

端午3天連假 龍潭大池規畫行人徒步區

2019-06-04 16:26

影／肥料工廠飄惡臭 東港鎮民集結抗議：比死老鼠還臭

2019-06-04 13:17

基隆議員建議夏季浮潛延至晚間7點 市府：夜潛危險

2019-06-04 16:34

薪水3萬5起跳號召北漂青年返鄉 高市7月北上辦就博會

2019-06-04 12:24

左鎮農會結合化石館 今推吃鮮芒果冰逛化石館享優惠

2019-06-04 12:53

廢布料堆桃園出海口清不完 周三將派大型機具協助

2019-06-03 21:19

嘉義客運賣給高雄客運 營運照常

2019-06-03 22:42

民汐線「盲腸」說 新北議員：柯文哲別說幹話

2019-06-04 17:18

雲林縣祭出21萬元獎金 邀民眾來玩來拍照

2019-06-04 13:24

藍議員打弊案批中市府「罐頭回應」新聞局：已進入調查

2019-06-04 10:20

震南案發操作許可前送議會備查 高市環保局：重為審查合法

2019-06-04 18:30

左彎車不再「塞」直行車 淡水、新店2路口變順暢

2019-06-04 16:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top