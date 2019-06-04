石虎保育自治條例二度失敗 苗縣農業處：推動生態給付

2019-06-04 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣議會今審查「苗栗縣石虎保育自治條例」二度闖關仍失敗。苗栗縣政府農業處表示，縣府對石虎關心不會減少，會努力完成「苗栗縣石虎族群分布與數量調查計畫」，讓石虎野外動態透明公開，推動改善縣民與石虎關係「生態給付」及「友善環境動物通道工程」。

「非常遺憾沒有通過條例」苗縣議員曾玟學說，這次有9名議員贊成，這也是議員提自治條例人數的門檻，1個提案人加8個連署人，若縣府沒有要再提第三次石虎保育自治條例，會由支持石虎、保護石虎的議員們，提出自己版本石虎保育自治條例。

苗栗縣是瀕臨絕種保育類野生動物石虎重要的棲地之一，石虎活動範圍與人類居住範圍重疊，石虎保育須著重人類活動管理，苗栗縣近幾年開發案，皆因開發範圍有石虎出現紀錄而受到杯葛，造成多數居民對石虎的出現感到恐慌，害怕石虎阻擋地方開發進步，不利石虎社會氛圍急劇惡化，從三義裕隆公司及寶吉祥佛寺等私有土地的開發案可看出端倪。

苗栗縣農業處表示，苗栗是已知石虎族群數量最穩定的地區，縣府有必要釐清石虎與縣民的關係，必須在「保育石虎、土地正義、及為維護公益而犧牲自己權益的苗栗縣民爭取合理補償與獎勵」之間，取得相對公平。

農業處表示，5月20日召開苗縣第一次石虎保育工作坊，這是繼自治條例提案後新方案，會議邀請國內研究石虎學者參加，初步共識對協助個體救援、棲地維護、清除獸夾及其他友善石虎行動，對石虎族群成長有實際貢獻行為者獎勵；鄉鎮評比則以其轄區內社區參與度及貢獻度作為評核獎勵依據。