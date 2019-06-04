桃園原住民照顧服務員 都會區職業訓練班開訓

2019-06-04 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府原住民族行政局委託，社團法人桃園市社區精神復健協會，開辦為期5周102個小時，原住民族照顧服務員職業訓練班（都會區），已於5月29日開始上課，共有30人參訓。原民局今天下午在桃園市八德區原住民族集會所，舉行開訓典禮。

原民局局長林日龍表示，桃園市原住民人口逐年增加，桃園市府配合衛生福利部長照2.0計畫，積極透過原住民族委員會推展原住民長期照顧計畫，已爭取全市設置18處部落文化健康站。

原鄉地區復興區設置10處部落文化健康站，服務範圍涵蓋復興區10個里；都會區也設置8處部落文化健康站，未來都會區將朝1區1文化健康站目標努力，讓原民長者照顧，不分都會或原鄉，得到全面服務、全面照顅。

原民局長林日龍表示，除擴大長者照顧服務據點，照顧服務人力的需求，也必須即時到位，因此原民局也積極籌辦原住民族照顧服務員職業訓練，前2年已完成辦理4門職業訓練班，共計有112人成功取得結業證書，其中有20人順利取得證照，不僅充實各部落文化健康站照顧服務員人力，同時也鼓勵族人在地就業、在地生活、在地服務。

照服員訓練班結訓後，原民局將協助今年及前2年完成結訓的族人，報考勞動部舉辦的照顧服務員證照考試，輔導考取照顧服務員證照，提升職場競爭能量。