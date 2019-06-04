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竹市自造教育 推科技自學培育小小創客

2019-06-04 18:11聯合報 記者張雅婷╱即時報導

竹市府教育處於106年在培英國中成立第一座自造教育示範中心，第二座自造教育與科技中心今天於虎林國中正式揭牌啟用，虎林國中學生所設計的幻象幸褔號飛機，在所有貴賓上空呼嘯而過、懸空盤旋表演，讓所有貴賓感受自造教育的魅力，副市長沈慧虹表示，未來中心將推動科技領域課程，包含傳統工藝、程式設計、數位自造等，培育更多小小創客。

未來科技教育中心以推動108課綱，科技領域課程為主要目標，含括傳統工藝、機電整合、數位自造、程式設計、新興科技等面向，虎林國中鄭明谷校長表示，改造兩間自然科教室整體規畫成立科技中心，學校教師團隊也結合在地周邊機場的特色，開發幻象雄風科技課程，讓學區學生不再只是對飛機起降時的巨大聲響有感，也能與幻象戰機有更多層次的親近，並期待科技特色吸引新生入學。

教育處表示，為符應科技城的特色，竹市積極結合新竹園區與工研院的研究資源，清華、交通大學的學術資源，推動科技教育資源，除與交通大學共同簽訂「12U10資訊領域師培課程教材使用合約書」培育本市3至12年級資訊科技教師，並參與國立清華大學STEAM學校相關師培課程，發展出國中小端STEAM科技教育的教案，讓新竹市成為一個具備科技能量的「自造城市」。

竹市第二座自造教育與科技中心今天於虎林國中正式揭牌啟用。圖／教育處提供
竹市第二座自造教育與科技中心今天於虎林國中正式揭牌啟用。圖／教育處提供
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竹市第二座自造教育與科技中心今天於虎林國中正式揭牌啟用。圖／教育處提供
竹市第二座自造教育與科技中心今天於虎林國中正式揭牌啟用。圖／教育處提供
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