苗縣石虎保育條例未過 縣長：短時間不再提

2019-06-04 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣石虎保育自治條例今赴議會二讀未通過，苗栗縣長徐耀昌說，石虎草案條例送議會審查，希望能有法源依據，到目前為止，針對石虎條例的內容修正部分，還是有待商確，畢竟多數人反對情況，會再邀集相關局處，請秘書長召集，針對議員贊成或反對訴求加以研討，短時間內暫時休兵，希望能合乎民眾期待，又能達到與石虎保育任務，打造友善環境。

徐耀昌說，對於石虎保育自治條例，正反意見都有，反對意見認為傷害到居民安寧，雞鴨被吃被破壞。贊成意見，認為政府所明定保育類，不管有毒無毒，只要是政府所明定保育類動物，基於保護原則，都要善盡社會責任。

徐耀昌說，會請秘書長邀集相關單位後，在適當時機，農委會也有好的方向後，再來再次提出。

媒體問，下個會期會再提出石虎保育自治條例草案？徐耀昌說，目前下個會期會有困難，這次提出來了好不容易，跟非國民黨進行配合保育類的條例，都沒辦法通過，還是有很大落差，「短時間內不好再次提出，一次、兩次、三次都退件的話，也傷縣府的元氣。」

有媒體問，調查報告兩年後出爐後會再提嗎？徐耀昌表示，說個開玩笑的話，上次有人在問，石虎專門吃雞鴨的腸子，他說友善環境，人吃雞，石虎吃腸子就好了，這個部分真的要取得共識與默契。