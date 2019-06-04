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桃市家長會長協會送暖新屋15校 勉勵學生不忘回饋社會

2019-06-04 17:14聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市家長會長協會今天在新屋區永安國中，舉辦「關懷品德優良清寒學生」活動，與品格教育及節約用水專題講座，致贈新屋15所國小、國中、高中合計120位學生每人獎助學金1000元，還有價值3000元的大米、沙拉油、醬油及洗衣粉、文具用品等，讓他們在生活、心靈及物質上都能感受社會的關懷與溫暖。

桃園市家長會長協會理事長郭承敬、榮譽理事長呂朝福和理監事都到場，郭承敬也是國際獅子會300G2區會長丶宗親會會長、永安工業區廠商協進會理事長。他表示，在桃園市沿海鄉鎮生活機能不便，有許多孩子是隔代教養、外配子女、單親的環境下成長，父母長年在外地工作，家中經濟不佳，在先天教育資源不足，後天又缺乏關懷情況下，很容易迷失方向。

郭承敬說，來自社會各界善心關懷與適時的伸出援手，對他們來說，顯得格外重要，原本受各校補助及照顧的學生，恐因暑假來臨，將少了學校的照料，有斷炊之慮，而且新屋區一整年幾乎只有這一次的關懷活動，因此舉辦關懷品德送暖活動，期望發揮拋磚引玉功能。

桃園市家長會長協會發起「關懷品德優良清寒學生」，今年是連續第9年舉辦，也獲得市議員邱佳亮、教育局長高安邦、新屋區長姜義坤、獅子會、永安國中校長黃金增和其他14所學校大力支持，立法委員吳志揚新屋服務處主任黃姜育娥、立法委員參選人黃世杰都到場肯定關懷學子的愛心活動，大家希望藉此喚醒社會大眾重視與關懷偏鄉學子。

桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福演講時，勉勵學生們不向逆境低頭永不放棄，要認真學習成為品學兼優的好孩子、好學生，他講述6個勵志故事，包括要能受人尊敬的企業成功人士，不是因為能賺很多錢 ，而是能幫助多少人，他提醒學生在座許多響應愛心活動的企業負責人，都因為有善心、有行動關懷弱勢而受人尊敬，有些老闆求學時期也是在清寒貧困家庭中成長，如今都可以回饋社會，是學生們的榜樣。

為順利辦理本次活動，郭承敬發動國際獅子會300G2區獅友、桃園市家長會長協會理監事、桃園市家長會長協會新屋區分會會長、台灣桃園農田水利會、新屋區農會等公益社團鼎力相助，慷慨解囊，共募得40多萬元善款物資，獲獎助的學生由新屋區15所學校推薦120位品格優良、家境清寒有上進心的學生，期許有更多社會善心人士來持續關注，讓學童們在溫馨環境中快樂成長。

多位校長、家長會長投入愛心送暖活動。記者鄭國樑／攝影
多位校長、家長會長投入愛心送暖活動。記者鄭國樑／攝影
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「關懷品德優良清寒學生」活動新屋區有15所學校120位學生受惠。圖／永安國中提供
「關懷品德優良清寒學生」活動新屋區有15所學校120位學生受惠。圖／永安國中提供
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桃園市家長會長協會理事長郭承敬（左2）期待活動發揮拋磚引玉的效果。記者鄭國樑／攝...
桃園市家長會長協會理事長郭承敬（左2）期待活動發揮拋磚引玉的效果。記者鄭國樑／攝影
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呂朝福（左2）勉勵學生不向逆境低頭永不放棄。記者鄭國樑／攝影
呂朝福（左2）勉勵學生不向逆境低頭永不放棄。記者鄭國樑／攝影
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國際獅子會300G2區獅友、桃園市家長會長協會理監事、桃園農田水利會、新屋區農會...
國際獅子會300G2區獅友、桃園市家長會長協會理監事、桃園農田水利會、新屋區農會等團體鼎力相助。圖／永安國中提供
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