桃市進入腸病毒流行期 幼兒園國小共24班停課

2019-06-04 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



根據衛生福利部疾病管制署監測資料，桃園市近3周腸病毒健保門診及急診就診人次，連續兩周超過流行閾值1000人次，進入腸病毒流行期，此外已有24班級因腸病毒停課，其中2間幼托機構未依桃園市腸病毒防疫措施規定進行通報，已依傳染病防治法裁處。

衛生局疾病管制科科長葉潔瑩表示，截至6月3日全國腸病毒重症已確診12例，桃園雖無重症個案，但近3周腸病毒就診人次分別為887人次、1108人次及1170人次，已連續2周超過流行閾值1000人次，正式進入腸病毒流行期。

衛生局指出，目前桃市腸病毒高風險區，包括龍潭區、楊梅區、龜山區、八德區、觀音區、平鎮區及大溪區等7區，包括幼兒園14班、托嬰中心3班、國小7班共24班級停課，衛生局已責成各國小、幼托機構遵守腸病毒通報規定，符合高風險區域的學校，應依「1127停課」規定，1周內1班級有2名以上病童，該班必須停課（托）7天辦理，以利衛生單位掌握校園疫情。截至昨日共查獲2間幼托機構未依規定進行通報，衛生局已依傳染病防治法裁處。

衛生局長王文彥表示，腸病毒引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括39℃以上高燒，手、腳及口腔黏膜出現紅疹子或水泡（又稱手足口病），病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵。

王文彥表示，出現走路不穩、肢體無力等前兆，若未及時治療，易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症，家長及嬰幼兒照顧者一旦發現孩童有腸病毒重症前兆病徵，應儘速送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院）就醫，降低重症發生的機會。

衛生局提醒，由於成人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易因疏於防護而傳染給家中幼兒，民眾外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，以降低腸病毒傳播。