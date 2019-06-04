桃園新街溪口垃圾淹沒 他研判23年前中壢垃圾大戰偷倒

2019-06-04 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市新街溪出海口附近聳起的沙丘（見圖），環保局人員發現沙丘底下竟都是廢布料垃圾廢棄物，數量龐大。記者曾增勳／攝影 分享 facebook 桃園市新街溪出海口沙灘遭到早年偷倒的廢棄布料垃圾淹沒，汙染海岸嚴重，桃園市環保局人員今天派人實地勘查，發現一旁隆起長草的沙丘底下，竟都是早年偷倒丟棄的廢布料垃圾廢棄物，環保局人員研判這些20多年前被偷倒的大量廢棄布料垃圾廢棄物，數量估計超過1000多噸，大園地方耆老今天下午認為，該廢棄布料垃圾可能是23年前中壢垃圾大戰偷倒掩埋的垃圾廢棄物。

23年前中壢垃圾大戰、當年的大園鄉前鄉長劉春生今天下午表示，早在1996年中壢垃圾大戰前後，當年許多垃圾、事業廢棄物沒地方去，南部的垃圾掩埋場容量有限，許多垃圾、廢棄物靠轉運，包括大園沿海的戰備道路，經常被人偷倒垃圾、事業廢棄物，甚至河川整治發現有的包商盜採砂石回填廢土情事，他因此在地方率先組織巡守隊遏阻，許多偷倒的垃圾廢棄物，日子久了被大水沖出來，當初沒處理的垃圾廢棄物，現在只好亡羊補牢處理。

環保局海洋管理處表示，新街溪出海口為許厝港國家濕地保護區， 屬於內政部營建署管轄，明天將邀請營建署及相關機關會勘，若營建署同意機具進駐，環保署允諾協助調撥清除機具協助市府儘速清理垃圾，未來將進行海岸調查，啟動垃圾清除計畫，逐步解決過去20多年前海邊遭偷倒垃圾棄置問題。