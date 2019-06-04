端午3天連假 龍潭大池規畫行人徒步區

2019-06-04 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



端午連續3天假期，桃園龍潭大池周邊舉辦2019龍潭歸鄉文化節活動，包含為期3天龍舟競賽等活動。龍潭警分局規畫大池周圍道路為行人徒步區，龍潭區神龍路（自龍元路至南龍路口）、龍元路（自神龍路至中豐路口）禁止車輛通行。

龍潭大池端午節連假，除有精采龍舟賽事，另規畫歷史文化巡禮、浪漫音樂會、水上獅王高樁爭霸賽暨客家獅表演、五彩水舞秀及在地農特產市集等各項慶端午活動。

149個龍舟賽參賽隊伍等活動，預計將吸引數萬人參觀民眾湧入龍潭區，另加上轄區石門水庫風景區、六福村及小人國遊樂區，勢必與龍舟賽活動人、車潮結合，嚴重衝擊龍潭區的交通狀況。

龍潭分局為確保2019年龍潭歸鄉文化節等各項活動安全及交通順暢，以分局現有警力為主，並結合義警、民防、義交、婦女志工等協勤民力，透過溝通協調，以發揮整合成效，置重點於觀光景點周邊道路，並以龍潭大池周邊道路交通疏導為重。

為維護民眾行車安全與順暢，為加強交通疏導及會場安全維護，活動主要的管制路段如下：

一、行人徒步區：管制時間：108年6月7日8時至6月9日24時。管制路段：龍潭區神龍路 (自龍元路至南龍路口)；龍元路 (自神龍路至中豐路口)禁止車輛通行。

二、停車建議：除了龍潭區新龍路、聖亭路、中豐路等路邊停車格位，龍華路第一停車場外，另規畫有龍潭高中、凌雲國中等臨時停車場，供參觀遊玩民眾使用。