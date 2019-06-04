影／金曲歌王加持 大改樂團將巡迴育幼院公益演唱

2019-06-04 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園少年之家成立的「大改樂團」近年前往監獄、校園巡迴公益演出，歌聲分享感動人心，在勞動部、桃市府與多個的企業團體支持下，大改樂團今天宣布將展開新一波的公益巡迴演唱，預計為期3年走訪全台50育幼院與公益團體，金曲客語歌王羅文裕也特地為大改樂團量身打造新曲「夢想拼圖」，歌曲溫暖勵志，歡迎育幼院與公益團體主動聯繫演出。

桃園少年之家長期輔導或安置曾有涉案紀錄的青少年，協助步入社會正軌，去年迄今已服務718名青少年案量，大改樂團成員就是來自桃園少年之家結案的少年，分別為團長兼BASS手聖凱、主唱聖豪、鼓手文恩、薩克斯風手兼主唱泰連與吉他手大地，平均年齡二十出頭，過去就曾隨桃園少年之家執行長張進益前進監獄、校園多處獻唱也分享生命歷程。

為讓更多失親失養、有行為偏差的兒童青少年能汲取更多正能量，桃園少年之家成軍的大改樂團今天在桃園區興光堡壘舉辦起跑記者會，宣布將啟動「Dream Puzzle 全台愛的串連」公益巡迴，市長鄭文燦、勞動部桃竹苗分署長賴家仁、桃園少年之家董事長廖勳等人都參與，一行人還穿戴著桃園市反毒聯盟各個英雄的武器，象徵新一波的公益巡迴起跑。

今天活動現場，大改樂團也特地獻唱新歌「夢想拼圖」，這首歌找來金曲客語歌王羅文裕操刀，一手包辦詞曲，歌詞寫道「笑容淬煉出，燦爛的溫度，轉個彎就發現，原來愛在不遠處」，溫暖又勵志，羅文裕今天也到場力挺，期許大改樂團用音樂、歌聲感染人心。

張進益說，感謝中央地方與多個企業團體協助，大改樂團此次將以桃園反毒大使身分，前進全台育幼院公益團體獻唱，由於過去巡迴演出過程中，車輛往返奔波，多次拋錨，已經不堪使用，也特別感謝財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會、陳永泰公益信託慨捐一輛福斯休旅車作為公益巡迴使用，北桃園有線電視也捐了25萬元補貼巡迴費用，愛心滿溢。

鄭文燦說，大改樂團連續4年擔任桃園市校園反毒大使，希望透過此次全台育幼院與公益團體巡迴演出，能挹注青少年正能量也給予青少年夢想的勇氣，目前市府也在八德埤塘生態公園附近爭取到一塊國有地，將以學習園區為概念興建少年飛行屋，預計2到3年內完成。