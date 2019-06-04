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影／大紅包！蘇貞昌宣布補助新竹縣市水環境建設10億經費

2019-06-04 15:59聯合報 記者郭政芬╱即時報導

台水允諾推動「2020年北水南送計畫」，並獲行政院納入前瞻基礎建設，工程今天開工。行政院長蘇貞昌也當眾宣布喜訊，正式核定前瞻水環境10億經費，建設竹市微笑水岸與竹縣頭前溪改造工程，為大新竹地區送上多個大禮。

蘇貞昌強調，妥善運用水資源，不但不會淹水，也能讓民眾更親水，親水設施很重要，因此宣布行政院加碼補助新竹縣市「前瞻基礎計畫－水環境建設」相關建設10億元經費，不只改善民生用水，且挹注經費支持新竹縣頭前溪水岸改造及新竹市微笑水岸建設。

新竹縣申請的全國水環境改善計畫，經中央核定約4億，分別是鹽港溪上游生活圈水環境改善計畫，此案是希望透過鹽港溪水環境的改善，以提升寶山鄉新豐宮周邊及新城聚落生活場域休閒環境，並結合客家打中午文化等在地特色。

另外一案則是3億1千多萬的頭前溪整體水岸環境營造計畫，辦理頭前溪中游段竹東河濱公園親水環境改善，以及頭前溪出海口處透過自行車道結合濱海地區的自然景觀營造城鄉新風貌。

新竹市微笑水岸整體規劃包含4大類，新竹左岸水環境改善計畫、新竹17公里沿線景觀改善、青草湖周邊景觀改善，以及新竹漁人碼頭水環境改善，包括漁港作業區、漁產品直銷中心改善，共爭取約近5億經費。

蘇貞昌當場宣布行政院加碼補助新竹縣市「前瞻基礎計畫－水環境建設」相關建設10億元...
蘇貞昌當場宣布行政院加碼補助新竹縣市「前瞻基礎計畫－水環境建設」相關建設10億元經費。記者郭政芬／攝影
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新竹行政院蘇貞昌
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