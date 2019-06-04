健保署新竹聯絡辦公室今擴增櫃檯 10分鐘可領新健保卡

2019-06-04 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



健保署北區業務組新竹聯絡辦公室自即日起擴增服務櫃檯，增設民眾端智慧互動螢幕及櫃檯貼心陪伴椅等，提供新竹地區民眾更便捷、貼心服務。記者郭政芬／翻攝 分享 facebook 健保署北區業務組新竹聯絡辦公室自即日起擴增服務櫃檯，增設民眾端智慧互動螢幕及櫃檯貼心陪伴椅等，提供新竹地區民眾更便捷、貼心服務。

健保署北區組長林阿明今天特別感謝國軍桃園總醫院院長林致穎及國軍新竹地區醫院院長楊仲棋大力支持與協助，共同促成這項在地便民服務，使政府照護新竹地區民眾的努力又向前邁進。

健保署新竹聯絡辦公室位於國軍新竹地區醫院一樓大廳，鄰近新竹科學園區，每月服務量逾4千人次，其中4成以上民眾為申辦健保卡換補發、2成為補發繳款單及查詢加退保，這次增設服務櫃檯可以縮短民眾等候時間，只要10分鐘即可領到新製發的健保卡；忘記攜帶本人照片的民眾，現場也提供免費拍照服務，省去多次往返時間。

健保署為提升便民服務以網路代替馬路，積極推動「全民健保行動快易通APP」，只要使用本人手機有月租型4G網路，簡單4步驟依序下載APP、輸入手機門號、身分證號及健保卡號後4碼，就能完成手機註冊手續，透過「行動櫃檯」輕鬆快速完成申辦健保卡、健保費查詢繳納及公所加退保等健保大小事，歡迎大家多加利用。

端午節將至，國軍桃園總醫院院長林致穎及新竹分院院長楊仲棋率領全院員工，今天舉辦「樂在其粽-端午趣味競賽及包粽DIY體驗」歡度端午佳節。