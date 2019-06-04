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創新政策 吳志揚助桃園農民孵出十大好米

2019-06-04 14:33聯合晚報 記者劉宛琳／台北報導

桃園生產的米在吳志揚（右一）擔任桃園縣長時連4年獲得農委會十大好米評選，他盼桃園...
桃園生產的米在吳志揚（右一）擔任桃園縣長時連4年獲得農委會十大好米評選，他盼桃園能朝向精緻化農業發展，成為最有潛力的亞洲精緻農業中心。 圖╱吳志揚辦公室提供
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桃園生產的米在吳志揚擔任桃園縣長時連4年獲得農委會評選十大好米，他盼桃園能朝向精緻化農業發展，成為最有潛力的亞洲精緻農業中心。藉此鼓勵更多農民投入耕作、農田整治、水源灌溉及提升設備。此外，吳志揚也打造花卉休閒園區，活絡在地觀光經濟。

吳志揚指出，農委會自民國92年推出全國冠軍米，得獎者幾乎都是來自南部縣市和花東地區，新竹以北縣市始終與此獎項無緣，但這個魔咒民國99年終於被桃園打破。當時，桃園就有3人入圍前10大。

吳志揚表示，為了讓更多人願意投入農業，他首創政策性農業專案貸款，只要是桃園農漁會所屬會員都可以申請。同時只要產銷班奪獎，額外再獎勵300萬元、個人獎勵100萬元。且為了降低農民碾米成本、降低遇到不肖糧商的風險，指示農業局補助稻穀烘乾、碾米、低溫貯備等相關經費，直接在地完整生產，使成本降低，讓競爭力更強。

吳志揚說，桃園稻米耕作面積從99年的6834公頃，到103年已經大幅提升為1萬350公頃。連續4年，桃園在農委會農糧署舉辦的十大經典好米比賽勇奪共20多個大獎。

吳志揚打響桃園農特產品牌，讓稻米產量與品質大大提升，但如何把「貨」賣出去，他認為要從兩方面著手。第一，朝向精緻農業的方向著手，倡導農藥零殘留，協助農友取得農產品產銷履歷驗證，創造更好價值；第二，為了行銷桃園農產，建立農產品牌，仿效池上米，產品與產地印象連結，像是將桃園各鄉鎮的冠軍米，以縣府申請「樂福米」「Love」米（me）的註冊商標統一包裝行銷，藉以打響桃園優質好米的名號，拓展行銷市場。

此外，2014年吳志揚向經濟部爭取了600 萬元經費，預計花三年的時間打造花卉休閒園區，帶動蘆竹、大園、觀音、新屋等沿海地區一日遊行程，旅人可以沿途騎鐵馬欣賞草花美景、看飛機起降、踏浪、看夕陽，還能喝咖啡、吃海鮮祭祭五臟廟。這比花費6億預算，舉辦博覽會更實在。

吳志揚稻米農民
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