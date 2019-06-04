北水南送工程今開工 桃園支援新竹可提升至20萬噸

2019-06-04 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



台水允諾推動「2020年北水南送計畫」，並獲行政院納入前瞻基礎建設，工程今天開工，未來桃園至新竹水源調度備援能力，可由現況每日4.6萬噸提升至每日20萬噸，當新竹地區遭遇枯旱水源不足時，可利用石門水庫跨區調度支援新竹地區民生及產業用水，工程預定明年底施工完成，2021年6月底前完成驗收通水作業。

今天上午在新竹縣湖口鄉舉行開工典禮，行政院長蘇貞昌由經濟部曾文生、水利署長賴建信陪同參加開工典禮，過程由台水公司總經理胡南澤進行簡報與說明，蘇貞昌當場直言，這條管線對於北區水源調度很重要，地方政府也全力配合，希望能提早完工。

他另在媒體聯訪時提到，民進黨政府編列前瞻預算，面臨在野黨的杯葛或指控「為了綁樁」，現在看到這才是為民生、飲水的地方需要，這因爲有立院通過，帶領地方從飲用水改善到親水環境的建設，他也感謝竹市立委柯建銘。蘇在聯訪時，竹縣立委林為洲正好到場，柯建銘笑著指林「反對的到場了」，林為洲則反駁「我們是反對軌道、我們不反對民生」。

蘇貞昌提到，區域經濟發展需要有穩定安全的供水，特別是在過往八年、四次限水，需要有好的調度，這次板新地區供水改善計畫二期工程計畫預定在今年底通水，屆時新店溪翡翠水庫水源可擴大挹注新北市板新地區用水，原板新地區由大漢溪石門水庫水源供應的水量，即可多數回供桃園地區，大幅提升桃園地區的供水穩定，此時建設「桃園-新竹備援管線」靈活調度區域水源，可以改善北部區域水源分布不均現象，同步提升新竹以北地區的供水穩定。

新竹縣長楊文科也說，新竹縣產業不斷發展，供水量需求大，縣府會全力協助，希望能如期完成。新竹市長林智堅表示，竹科是國家重要產業，水電穩定供應很關鍵。新竹有一群關心喝好水的媽媽們，以往擔心得喝頭前溪水，未來將不用再擔心、可喝水庫水。

新竹地區目前自來水供水量每日約56萬噸，由頭前溪隆恩堰、寶山及寶二水庫、鳳山溪川流水、苗栗永和山水庫、桃園石門水庫等水源調配供應。其中，自來水供水對象亦包括新竹科學園區，其係臺灣北部科技工業重鎮，現況每日用水量平均約14萬噸，終期用水需求則為每日20.5萬噸，占新竹地區整體用水量的比重達四分之一以上。