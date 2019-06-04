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苗栗石虎保育條例闖關失敗 二讀會遭退回

2019-06-04 11:47中央社 苗栗縣4日電

苗栗縣石虎保育自治條例」草案，今天將在苗栗縣議會進行二、三讀，經正反兩方意見表達後進行表決，結果25票反對、9票支持，決議退回苗栗縣政府。

「苗栗縣石虎保育自治條例」草案，今天將在苗栗縣議會進行二、三讀，經正反兩方意見表...
「苗栗縣石虎保育自治條例」草案，今天將在苗栗縣議會進行二、三讀，經正反兩方意見表達後進行表決，結果25票反對、9票支持，決議退回苗栗縣政府。 圖／林務局提供
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苗栗縣石虎
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