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桃市淨灘新亮點！海廢寶特瓶搖身變環保球衣

2019-06-04 11:29聯合報 記者張裕珍╱即時報導

據統計，每年約有800萬噸廢棄塑膠製品流入海洋，造成環境負擔，桃園市去年淨灘清出126噸垃圾，塑膠寶特瓶就占3噸，為響應世界海洋日，桃園市政府今早和亞東創新發展公司簽署海廢寶特瓶回收再利用合作意向書，未來淨灘淨海清出的寶特瓶，將交由亞東回收再處理，「5個寶特瓶可做成1件球衣」，環保球衣將回饋淨灘民眾或志工，讓環境永續。

桃園市長鄭文燦今天在海委會副主委莊慶達等人見證之下，與亞東創新發展的母公司遠東新世紀股份有限公司副總經理張丙秋簽署「海洋廢棄寶特瓶回收再利用合作意向書」，雙方宣布從6月開始將桃市淨灘、淨海清出的寶特瓶，回收再製環保產品，攜手減塑救海洋。

鄭文燦說，每年約有800萬噸的廢棄塑膠製品流入海洋，「有一天可能垃圾比魚還要多」，廢棄塑膠漂流過程危機重重，恐纏繞海洋生物使其受傷，甚至因誤食喪命，尤其塑膠物會被陽光和海浪拆解，成為米粒大小的「微塑膠」，再經由食物鏈，最終回到人類身上；市府努力強化減少一次性塑膠製品，也思考如何讓海廢回收循環再利用，減少環境負擔。

亞東創新發展有限公司擅於回收廢棄寶特瓶再製成回收紗，做成各式環保商品，不僅與知名運動品牌Adidas合作，在馬爾地夫收集廢棄寶特瓶，再經由熔融、抽絲做成再生纖維，打造出全球獨家供應的海洋環保鞋，要價6千元，也能做成環保球衣，去年世足賽32支國家代表隊，就有16支國家隊穿上台灣回收寶特瓶製成的環保球衣，向全世界展現環保成果。

「製造第一天就想到回收問題！」副總經理張丙秋說，因玻璃瓶不環保，運送過程耗費更多油料，遠東新世紀早年做出第一個寶特瓶時，就決定要負起回收責任，目前全台灣回收10萬噸寶特瓶，亞東創新就回收4.2公頃，經過處理能進一步做成環保球衣、球鞋等產品，此次與市府攜手合作處理海廢，也先捐贈400件環保球衣，聊表心意向巡護隊志工致意。

亞東創新發展公司指出，回收的寶特瓶經過清洗、破碎等程序，可進一步製成碎片與酯粒，再交由遠東新世紀進行抽紗後製，寶特瓶除了瓶身黏貼的標籤不能再利用，其餘連同瓶身與瓶蓋都能百分百再利用，瓶身可作衣服、盒子、填充棉或再製成寶特瓶，瓶蓋則可作棧板、花盆與工具和，尤其透明的寶特瓶更好用，透過染色等製程，能做的商品更多。

市府海管處表示，今年還有6場「桃園愛淨灘」活動，相關資訊已公布於環保局網站，歡迎民眾踴躍上網報名，也請大家隨身攜帶水壺，減少使用瓶裝礦泉水、塑膠袋、免洗餐具、外帶飲料杯、塑膠吸管等一次性塑膠製品。此外，為了進一步維護海岸環境，桃園市也積極招募志工，成立了11隊海岸巡護隊，與67隊環保艦隊。今年下半年也預計招募培訓80位潛水志工，成立4支「環保潛水隊」，歡迎民眾踴躍加入「海底清道夫」的行列。

桃園市政府今早和亞東創新發展公司簽署海廢寶特瓶回收再利用合作意向書，未來淨灘淨海...
桃園市政府今早和亞東創新發展公司簽署海廢寶特瓶回收再利用合作意向書，未來淨灘淨海清出的寶特瓶，將交由亞東回收再處理，寶特瓶可做成球衣、球鞋等環保產品。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府今早和亞東創新發展公司簽署海廢寶特瓶回收再利用合作意向書，未來淨灘淨海...
桃園市政府今早和亞東創新發展公司簽署海廢寶特瓶回收再利用合作意向書，未來淨灘淨海清出的寶特瓶，將交由亞東回收再處理，寶特瓶可做成球衣、球鞋等環保產品。記者張裕珍／攝影
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桃園市長鄭文燦今天與亞東創新發展的母公司遠東新世紀股份有限公司副總經理張丙秋簽署...
桃園市長鄭文燦今天與亞東創新發展的母公司遠東新世紀股份有限公司副總經理張丙秋簽署「海洋廢棄寶特瓶回收再利用合作意向書」，雙方宣布從6月開始將桃市淨灘、淨海清出的寶特瓶，回收再製環保產品，攜手減塑救海洋。記者張裕珍／攝影
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桃園市長鄭文燦（左）今天在海委會副主委莊慶達（中）等人見證之下，與亞東創新發展的...
桃園市長鄭文燦（左）今天在海委會副主委莊慶達（中）等人見證之下，與亞東創新發展的母公司遠東新世紀股份有限公司副總經理張丙秋（右）簽署「海洋廢棄寶特瓶回收再利用合作意向書」，雙方宣布從6月開始將桃市淨灘、淨海清出的寶特瓶，回收再製環保產品，攜手減塑救海洋。記者張裕珍／攝影
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淨灘鄭文燦吸管
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