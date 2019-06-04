鄭文燦訪太電楊梅廠 盼提供地下電纜化專業意見

2019-06-04 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



鄭文燦仔細看著不同規格的纜線與了解用途。圖/桃園市政府新聞處提供 分享 facebook 桃園市長鄭文燦昨天下午與團隊參訪太平洋電線電纜公司楊梅廠，指出太平洋電線電纜成立超過一甲子，是台灣第一家電線電纜公司，楊梅新廠2017年7月完工生產各類線種，對台灣的各項重大建設助益良多，市府期盼藉參訪活動，對台灣工業發展有更多的了解。

鄭文燦說，桃園是台灣工業產值最高的縣市，用電量占全國約13.6%，相當可觀。電線電纜在我們生活周邊扮演相當重要的角色，例如政府南電北送措施，就是透過龍潭的高原變電所、龜山的頂湖變電所的超高壓變電設備，供應大台北地區用電需求，另包括捷運、離岸風電等建設也都需要使用大量的電線電纜輸電。

鄭文燦表示，台電公司正辦理桃園各地區的電纜地下化工程，例如特高壓電塔桿（平鎮-大溪段）移除工程，將移除大溪松樹腳至平鎮台66快速道路下沿線電塔桿，期盼太平洋電線電纜公司能提供專業意見，以提升電纜地下化的辦理速度，加速桃園的都市發展。

據指出，太平洋電線電纜近年陸續整合土地，把分散的各廠遷至楊梅廠房，並委由專業公司，公開標售公司位在桃園八德區的土地（工業用地），約8799坪靠近八德、桃園、中壢三個行政區交界，是2019年少數高金額工業土地標售案。

市府團隊到場者有經發局長郭裕信、都發局長盧維屏、地政局長陳錫禎、地稅局長姚世昌、勞動局長陳靜航、研考會主委吳君婷、警察局長陳國進、環保局副局長江育德、工務局副局長劉軍希、楊梅區長羅國裕、工商發展投資策進會總幹事陳家濬。