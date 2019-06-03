桃園市設631個婦幼專用車格 29日違規占用開罰

2019-06-03 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



交通部推婦幼專用車格歷經1年勸導期，29日起上路，違規占用可罰600到1200元，市府交通局清查轄內公有停車場、醫院或賣場等都已依規設粉色的婦幼專用車格，共有631格，全桃園迄今也發出近11萬張婦幼停車識別證，籲民眾儘速領證，否則不得占用。

為營造育兒安心與安全的友善環境，依兒童及少年福利與權益保障法規定，特定場域的停車場須設置孕婦、育有6歲以下兒童者停車格位，相關辦法去年6月出爐，全桃園共218場公有停車場、總格位1萬9118格，其中164場依規須設2%婦幼專用車格，共設454格達標。

交通局指出，其他如交通節點、百貨公司、零售量販店、觀光遊憩區、醫院等相關場所也要保留2%婦幼專用車格，交通局也追蹤輔導，確認11場都已設置，共畫177格婦幼車格。

配合交通部推動婦幼專用車格，市府也從去年8月開始發放專用停車識別證，統計發出孕婦版4萬3750張粉色停車證、兒童版6萬4980張黃色停車證，交通局人員觀察，近月領證狀況確實有趨緩，提醒民眾可持孕婦手冊以及兒童健康手冊，到13區公所、衛生所等處領證。

不過對政策美意，仍有部分家長不太買單，育有1名5歲幼童的羅姓家長說，專用格數量並不多，加上過去經驗常看身障車格被占用，即便有證也無格可停，乾脆不領也省得麻煩。