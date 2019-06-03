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桃園市設631個婦幼專用車格 29日違規占用開罰

2019-06-03 23:05聯合報 記者張裕珍╱即時報導

交通部推婦幼專用車格歷經1年勸導期，29日起上路，違規占用可罰600到1200元，市府交通局清查轄內公有停車場、醫院或賣場等都已依規設粉色的婦幼專用車格，共有631格，全桃園迄今也發出近11萬張婦幼停車識別證，籲民眾儘速領證，否則不得占用。

為營造育兒安心與安全的友善環境，依兒童及少年福利與權益保障法規定，特定場域的停車場須設置孕婦、育有6歲以下兒童者停車格位，相關辦法去年6月出爐，全桃園共218場公有停車場、總格位1萬9118格，其中164場依規須設2%婦幼專用車格，共設454格達標。

交通局指出，其他如交通節點、百貨公司、零售量販店、觀光遊憩區、醫院等相關場所也要保留2%婦幼專用車格，交通局也追蹤輔導，確認11場都已設置，共畫177格婦幼車格。

配合交通部推動婦幼專用車格，市府也從去年8月開始發放專用停車識別證，統計發出孕婦版4萬3750張粉色停車證、兒童版6萬4980張黃色停車證，交通局人員觀察，近月領證狀況確實有趨緩，提醒民眾可持孕婦手冊以及兒童健康手冊，到13區公所、衛生所等處領證。

不過對政策美意，仍有部分家長不太買單，育有1名5歲幼童的羅姓家長說，專用格數量並不多，加上過去經驗常看身障車格被占用，即便有證也無格可停，乾脆不領也省得麻煩。

交通局指出，現階段已製作勸導單，提醒停放婦幼車格的車主將識別證放在擋風玻璃處以供辨認，並叮嚀切勿占用，29日執法上路當天起，也將請停車場營運廠商嚴加巡查，交通局也會派員隨機稽查，請民眾多加配合。

桃園市轄內的公有停車場都已依規設置婦幼專用車格，以粉紅色格線做區隔，提醒用路人勿...
桃園市轄內的公有停車場都已依規設置婦幼專用車格，以粉紅色格線做區隔，提醒用路人勿占用，29日將正式開罰。記者張裕珍／攝影
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桃園市轄內的公有停車場都已依規設置婦幼專用車格，以粉紅色格線做區隔，提醒用路人勿...
桃園市轄內的公有停車場都已依規設置婦幼專用車格，以粉紅色格線做區隔，提醒用路人勿占用，29日將正式開罰。記者張裕珍／攝影
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停車場孕婦衛生所

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