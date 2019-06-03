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陸客逛日月潭「兩手空空」不消費 店家無奈曝原因

10個有8個台商回流選桃園 海基會姚人多力讚鄭文燦

2019-06-03 20:16聯合報 記者張裕珍╱即時報導

中國大陸台商端午節座談聯誼今天在桃園南方莊園舉行，現場邀集兩岸事務小組顧問、委員和近60名台商齊聚，海基會副董事長姚人多表示，台商回流10人中多達8人都說要選擇桃園落腳，不僅肯定桃園地理位置、投資環境佳是台商回流的首選之處，也讚許市長鄭文燦是「五星市長」，不僅親和力佳，又有前瞻的市政規畫，台商選擇桃園是正確、務實的選項。

鄭文燦說，桃園擴增建立研發中心、高階生產基地等產能，無非是台商優先選擇桃園的主因，桃園市府也與經濟部成立台商回流小組，以台商需求為導向，提供客製化單一窗口，並配合推動「歡迎台商回台投資行動方案」滿足用地需求、穩定供應水電、提供稅務專屬服務、協助快速融資、充裕產業人力五大策略推動整合。

鄭文燦也提到，桃園位居國門之都交通要塞，且產業聚落完整活躍，有新創產業、智慧醫療、航太產業、物流倉儲、生物科技、物聯網等，還有現正發展中的「亞洲•矽谷」計畫，包含亞矽創新研發中心、幼獅國際青年創業村暨馬達矽谷園區、虎頭山創新園區，具備多項投資優勢，轄內也有17所大專院校，蓄積桃園產業人才資源，適合台商回流投資。

桃園市政府秘書處長顏子傑說，兩岸城市交流上從未間斷，促進兩岸共好共榮，他也自薦桃園市府擔任與台商聯誼會聯繫窗口當仁不讓，歡迎陸委會、海基會多多指定桃園，作為三節聯誼活動地點。

海基會副董事長姚人多（左）説，台商回流10人中多達8人都說要選擇桃園作為回鄉落腳...
海基會副董事長姚人多（左）説，台商回流10人中多達8人都說要選擇桃園作為回鄉落腳處。圖／桃園市政府提供
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海基會副董事長姚人多（左）説，台商回流10人中多達8人都說要選擇桃園作為回鄉落腳...
海基會副董事長姚人多（左）説，台商回流10人中多達8人都說要選擇桃園作為回鄉落腳處。圖／桃園市政府提供
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中國大陸台商端午節座談聯誼今天在桃園南方莊園舉行，現場邀集兩岸事務小組顧問、委員...
中國大陸台商端午節座談聯誼今天在桃園南方莊園舉行，現場邀集兩岸事務小組顧問、委員和近60名台商齊聚，市長鄭文燦（中）也到場參與。圖／桃園市政府提供
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台商鄭文燦聯誼

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