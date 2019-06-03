親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陸客逛日月潭「兩手空空」不消費 店家無奈曝原因

新竹中油油庫拆除 市議員憂心污染盼市府把關

2019-06-03 20:41中央社 新竹市3日電

位於新竹市公道五路的中油油庫將轉型為「竹科X基地」，5月20日展開廢油庫拆除作業，新竹市議員擔心油庫拆除時會造成污染與環境危險，盼市府嚴格把關，並公開除污相關過程。

新竹市議會今天進行單位業務質詢，民進黨籍議員曾資程、李妍慧關切中油油庫的拆除及後續處理情形，要求市府監督土壤、地下水的污染必須達到環保檢測標準。

曾資程指出，油庫底下的土壤、地下水都曾經檢測出有致癌疑慮的苯、甲苯、MTBE（甲基第三丁基醚）等污染物，而公道五路一帶有許多學校、住家，周邊人口眾多，要求市府應嚴格監督拆除過程，污染清除務必做到符合環保標準。

「先有環保，再來談產業園區的計畫。」李妍慧表示，中油油庫雖要作為「竹科X創新產業園區」，應以環保作為最高的標準，除了要確保除污過程不致於造成污染的二次擴散，也要加強檢測，確定油庫周邊的土地沒有受到污染，而相關的拆除、除污資訊，更應該以公開透明的方式讓市民知道。

新竹市政府產業發展處表示，會要求中油公司拆除油槽時，務必符合相關環保規定，市府將派員監督了解，同時要求中油公司做到公開透明。

新竹市環保局長江盛任表示，目前已針對油槽外的部分進行檢測，預計9月會將所有油槽拆除完畢，屆時再檢測原油槽下方的土壤、地下水，預計12月底前完成所有審查與改善，以利未來作為竹科X創新產業園區後，讓廠商進駐無疑慮。

新竹中油地下水

相關新聞

廢布料堆桃園出海口清不完 周三將派大型機具協助

2019-06-03 21:19

影╱桃園之光！樂亮絃樂團首出征 維也納國際青少年音樂節

2019-06-03 17:13

幼兒園超收與未立案亂象橫生 竹縣府：若屬實即開罰

2019-06-03 16:54

影／中壢臨時車站以及跨越陸橋動工 預計明年9月完工

2019-06-03 16:51

換證了嗎？身障永久效期手冊將註銷 影響福利與權益

2019-06-03 15:18

戲水意外頻傳 竹縣13處危險水域設立防溺宣導站

2019-06-03 12:35

A7合宜宅釋出8戶月租7500起跳 桃市受理先搶先贏

2019-06-03 11:31

竹市結合4大電信業者 帳單代收停車費今天上路

2019-06-03 07:42

竹市北水南送計畫工程 明開工

2019-06-02 23:49

「桃稻新屋趣」 拚電商行銷 小農規畫農村小旅行

2019-06-02 23:44

教演戲、手作 分校學生比主校多

2019-06-02 23:38

玩具復活節 送愛史瓦帝尼

2019-06-02 23:34

桃市盤點39處公有停車場畸零地 設Gogoro充電站

2019-06-02 23:07

苗栗端午賽龍舟47隊競技 竹南「祭江洗港」同日登場

2019-06-02 23:03

新社里 今起發送7000顆愛心粽

2019-06-02 22:46

「與藝術微光相遇」台南安定圖書館推出攝影展

2019-06-02 21:05

竹市龍舟預賽激烈比拚 女警、義消隊意外淘汰

2019-06-02 19:26

影／超壯觀！一口氣包7000顆粽子 做愛心全部都送人

2019-06-02 18:15

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

綠營議會猛批 韓國瑜、李四川動怒

2019-06-03 12:18

陸客逛日月潭「兩手空空」不消費 店家無奈曝原因

2019-06-03 18:53

換證了嗎？身障永久效期手冊將註銷 影響福利與權益

2019-06-03 15:18

民進黨議員總質詢鎖定韓國瑜 請官員退席

2019-06-03 11:45

大坑步道出現巨無霸眼鏡蛇 台中觀旅局提醒遊客這樣做

2019-06-03 13:52

改裝機車排氣管小心被罰 新北科技執法192騎士荷包失血

2019-06-03 07:41

影╱韓國瑜：市府新團隊被冤枉、被誤會得太過度了！

2019-06-03 15:46

施壓大台北華城月付4萬8水費？ 永柏公司不願回應

2019-06-03 14:19

台南疑似芭蕉腳遺址出土 未來開發必須提監看計畫

2019-06-03 18:45

影／砲兵學校遷校關廟喊20年 主要聯外道路終於開通

2019-06-03 11:46

A7合宜宅釋出8戶月租7500起跳 桃市受理先搶先贏

2019-06-03 11:31

阿扁欠北市府錢要追債？ 柯文哲：我和他不熟

2019-06-03 16:21

清水祖師暗訪遶境 淡水端午假期封城管制

2019-06-03 12:54

高雄議會吵翻天 網友：新北畫面美好

2019-06-03 16:35

雲林國中小全面裝冷氣？ 6.4億元經費龐大只能逐年推動

2019-06-03 07:32

幼兒園超收與未立案亂象橫生 竹縣府：若屬實即開罰

2019-06-03 16:54

頭皮發麻！ 馬陸爬滿道路 地震還是大雨要來了？

2019-06-03 13:45

影／很多人沒聽過的習俗 今天農曆五月初一吃「乖粽」！

2019-06-03 16:36

新店爆土地糾紛波及學生沒水用 康橋：調派水車支援

2019-06-03 12:55

碧雲禪寺法拍後天將點交 比丘尼仍在籌重建經費

2019-06-03 18:25

韓國瑜要選總統 高市議會民進黨黨團要求辭市長

2019-06-03 12:36

中市4、5月通報抓蛇件數上千

2019-06-02 22:57

質詢砲轟韓國瑜 李喬如臉書遭嗆聲、送暖兩極

2019-06-03 20:35

南投星空季 白天避暑夜觀星

2019-06-02 23:37

大台北華城社區遭建商斷水 水利局緊急設臨時供水站

2019-06-03 13:12

台北市沒敬老金 侯友宜：柯文哲0分

2019-06-03 11:54

兩岸製茶技術誰強？ 特等獎青農客觀分析

2019-06-03 09:34

辨識抓噪音 192輛機車改管挨罰

2019-06-02 23:31

影／全台首創漁港水舞展演 今晚試燈美呆了

2019-06-03 20:50

大台北華城社區、康橋中學沒水可用 侯友宜：市府進行協調

2019-06-03 12:54

文化大學大群館更名招租 侯友宜：由新壽公司說明

2019-06-03 12:34

總質詢最後一天 國民黨高市議會黨團提早幫韓國瑜慶生

2019-06-03 16:46

大甲高中女學生父母離異 思母心情感動評審獲3獎

2019-06-03 09:52

戲水意外頻傳 竹縣13處危險水域設立防溺宣導站

2019-06-03 12:35

雲林加強垃圾稽查滿月 紙容器違規最多

2019-06-03 15:14

台北市議會素質高？ 柯P笑回：這屆比上屆好

2019-06-03 14:23

名間交流道連假就封閉 地方反彈

2019-06-02 23:06

竹市結合4大電信業者 帳單代收停車費今天上路

2019-06-03 07:42

花蓮腸病毒肆虐 9校35班停課

2019-06-03 18:12

新莊地藏庵「日巡」開始！信徒湧進廟裡慶大眾爺聖誕

2019-06-03 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top