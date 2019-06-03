新竹中油油庫拆除 市議員憂心污染盼市府把關

2019-06-03 20:41 中央社 新竹市3日電



位於新竹市公道五路的中油油庫將轉型為「竹科X基地」，5月20日展開廢油庫拆除作業，新竹市議員擔心油庫拆除時會造成污染與環境危險，盼市府嚴格把關，並公開除污相關過程。

新竹市議會今天進行單位業務質詢，民進黨籍議員曾資程、李妍慧關切中油油庫的拆除及後續處理情形，要求市府監督土壤、地下水的污染必須達到環保檢測標準。

曾資程指出，油庫底下的土壤、地下水都曾經檢測出有致癌疑慮的苯、甲苯、MTBE（甲基第三丁基醚）等污染物，而公道五路一帶有許多學校、住家，周邊人口眾多，要求市府應嚴格監督拆除過程，污染清除務必做到符合環保標準。

「先有環保，再來談產業園區的計畫。」李妍慧表示，中油油庫雖要作為「竹科X創新產業園區」，應以環保作為最高的標準，除了要確保除污過程不致於造成污染的二次擴散，也要加強檢測，確定油庫周邊的土地沒有受到污染，而相關的拆除、除污資訊，更應該以公開透明的方式讓市民知道。

新竹市政府產業發展處表示，會要求中油公司拆除油槽時，務必符合相關環保規定，市府將派員監督了解，同時要求中油公司做到公開透明。

新竹市環保局長江盛任表示，目前已針對油槽外的部分進行檢測，預計9月會將所有油槽拆除完畢，屆時再檢測原油槽下方的土壤、地下水，預計12月底前完成所有審查與改善，以利未來作為竹科X創新產業園區後，讓廠商進駐無疑慮。