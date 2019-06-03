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影╱桃園之光！樂亮絃樂團首出征 維也納國際青少年音樂節

2019-06-03 17:13聯合報 記者張裕珍╱即時報導

維也納至高榮耀國際青少年音樂節（SCL）是國際間最重要青少年音樂節，每年吸引超過2千名新秀前往古典音樂首都維也納觀摩，桃園市立案演藝團隊「樂亮絃樂團」今年7月6日出賽將一躍維也納金色大廳舞台，更難得的是，樂團也被欽點為售票系列音樂會的壓軸演出團體，將登上知名的方濟住院會教堂、維也納兒童合唱團音樂廳表演，堪稱桃園之光。

樂亮絃樂團成軍自2002年，創立者為團長、小提琴演奏博士黃瀚民，會同副團長大提琴家孫瑋及指揮劉志清帶領來自桃園各校的音樂人才，團員年齡層從6歲到30歲都有，7月4日將有30多名團員一起飛往維也納參加國際青少年音樂節，期盼奪回冠軍，替台灣爭光。

樂亮絃樂團將於8日下午3點在中壢藝術館舉行「神鬼 冰雪 真善美－樂亮管絃樂團電影音樂會」－暨維也納SCL絃樂團國際賽行前演出音樂會，上半場安排「台灣曲韻」世界首演，今天在市府文化局記者會，樂亮絃樂團也搶先演出「台灣曲韻」，這首樂曲由知名古根漢藝術獎得主旅美作曲家李志純為該團創作，呈現原民、閩客等多元台灣族群的音樂面貌。

黃瀚民說，除了參加國際青少年音樂節比賽，樂亮也從13個國家、32個音樂團體中脫穎而出，入選為售票系列音樂會的壓軸演出團體，表演將安排多名青少年團員獨奏演出，分別為12歲與10歲的義興國小學生劉若言、邱懷賦，以及今年北區高中音樂班小提琴組榜首鐘婕瑜與榜眼施季辰等人也會有獨奏演出，展現音樂才華。

樂亮絃樂團的維也納行前音樂會將於8日下午在中壢藝術館舉行，採售票演出，上半場為出國競賽預演，下半場則帶來膾炙人口的電影配樂，歡迎桃園鄉親先睹為快，音樂會詳情請洽「桃園藝文月刊」及兩廳院購票系統：http://bit.do/eRUtz。

12歲與10歲的義興國小學生劉若言（前排右）、邱懷賦（前排中）將有獨奏演出，今天...
12歲與10歲的義興國小學生劉若言（前排右）、邱懷賦（前排中）將有獨奏演出，今天與團長、小提琴演奏博士黃瀚民（前排左）等人一起演奏。記者張裕珍／攝影
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桃園市立案演藝團隊「樂亮絃樂團」今年7月初將飛往維也納參加至高榮耀國際青少年音樂...
桃園市立案演藝團隊「樂亮絃樂團」今年7月初將飛往維也納參加至高榮耀國際青少年音樂節（SCL），今天舉行行前音樂會記者會。記者張裕珍／攝影
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桃園市立案演藝團隊「樂亮絃樂團」今年7月初將飛往維也納參加至高榮耀國際青少年音樂...
桃園市立案演藝團隊「樂亮絃樂團」今年7月初將飛往維也納參加至高榮耀國際青少年音樂節（SCL），今天舉行行前音樂會記者會。記者張裕珍／攝影
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桃園市立案演藝團隊「樂亮絃樂團」今年7月初將飛往維也納參加至高榮耀國際青少年音樂...
桃園市立案演藝團隊「樂亮絃樂團」今年7月初將飛往維也納參加至高榮耀國際青少年音樂節（SCL），今天舉行行前音樂會記者會。記者張裕珍／攝影
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樂團維也納音樂會

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