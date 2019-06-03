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投入近億改造 關東市場將成竹市首座客家主題據點

2019-06-03 17:04聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市府耗時2年半籌劃「關東客家主題市場改造計畫」，今天舉行開工典禮，未來關東市場將成為竹市首座客家主題據點，副市長沈慧虹表示，「市場要有生活味與人情味，就是不要有怪味」，第一期工程著重照明、通風與市場室內走道空間的整體改善，希望給鄉親及攤販更好的採買與販售環境，閒置的二樓空間更要打造客家美食街，以後要找在地客家傳統美味，關東市場可以讓鄉親一站購足。

關東市場第一期工程將拆除閒置車道、手扶梯，增加攤位及走道空間，並加入客家元素的設計，基礎工程的排水、通風及照明等全部更新，改善傳統市場給人擁擠、潮濕及難聞氣味的印象，建築外觀將新設風雨走廊及梯廳，外形採用客家三合院簷形式增添視覺亮點，加上現代材料的網版印刷玻璃，兼具美觀及遮蔽功能，讓關東市場增添鮮明的客家文化意象，也將重新整理戶外凌亂的停車空間，打造通透的廣場。

第二期工程則計畫於3樓新設客家主題圖書館，可紓解鄰近文化局圖書館金山分館一位難求的問題，4樓客家會館空間調整後，將更適合辦理各項主題展覽、客語教學、以及親子活動，提供消費採買、閱讀、親子休閒、社區互動等多元功能。第一期工程經費4千970萬、第二期工程費4千5百萬元，預計2020年完工。

客委會副主委范佐銘表示，關東市場的改造與規劃上，不只讓攤販可以繼續經營，未來設置的客家圖書館與客家會館都是讓客家文化得以持續傳承的方式，他說，來到這裡可以很自在使用客家話溝通，是一件很棒的事，鄉親也能沉浸在客庄日常生活氛圍，自然地接觸及理解客家文化與精神，成為客家文化的推廣中心、新世代客家文化的新亮點。

文化局副局長李欣耀表示，未來關東市場一、二樓將成為客家美食集散地，市民能親切地使用客語，採購各項客家特色食材，讓在地的客家飲食文化、習俗能自然地呈現；親子則能利用3樓的圖書館閱覽客語繪本，或至4樓參觀主題展覽、加入客語教學課程。

新竹市府耗時2年半籌劃「關東客家主題市場改造計畫」，今天舉行開工典禮，未來關東市...
新竹市府耗時2年半籌劃「關東客家主題市場改造計畫」，今天舉行開工典禮，未來關東市場將成為竹市首座客家主題據點，圖為示意圖。圖／新竹市府提供
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新竹市府耗時2年半籌劃「關東客家主題市場改造計畫」，今天舉行開工典禮，未來關東市...
新竹市府耗時2年半籌劃「關東客家主題市場改造計畫」，今天舉行開工典禮，未來關東市場將成為竹市首座客家主題據點。圖／新竹市府提供
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新竹市府耗時2年半籌劃「關東客家主題市場改造計畫」，今天舉行開工典禮，未來關東市場將成為竹市首座客家主題據點，圖為示意圖。圖／新竹市府提供
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客家文化圖書館客語

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