中油油庫除汙問題多 竹市議員呼籲嚴格監測資訊公開

2019-06-03 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



位於新竹市公道五路的前中油油庫5月20日開始拆除，拆除後的土地將作為「竹科X創新產業園區」的用地。民進黨新竹黨部市議員曾資程、李妍慧要求，市政府對於油庫的拆除、除汙，應該以環保作為最高的準則，除了監督油庫的土壤、地下水汙染必須達到環保的檢測標準，油庫的污染處理過程也不能造成二次汙染及環境危險，而油庫除汙過程的相關資訊都應該要公開讓市民了解。

曾資程表示，按照進度，到今年9月底，平均每個月要拆除4座中油油槽，但拆除油槽有一定的危險性，油庫底下的土壤、地下水都曾經檢測出有致癌疑慮的苯、甲苯、MTBE（甲基第三丁基醚）等汙染物，他要求油庫的汙染清除務必做到符合環保標準，加上公道五路一帶有許多學校、住家，周邊人口眾多，市政府應嚴格監督拆除過程才不會衍伸進一步的環境問題，而油庫現地的土壤、地下水除汙，市政府更要嚴格把關。