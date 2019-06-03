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幼兒園超收與未立案亂象橫生 竹縣府：若屬實即開罰

2019-06-03 16:54聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

又見幼兒園違規超收！新竹縣新豐鄉某私立幼兒園，5月間被民眾向教育處檢舉疑似有超收情況，縣府教育處派員前往稽查，果然發現原本只能招收60名幼童的幼兒園，竟超收40名幼童，將依相關法規進行裁罰。竹北市一家幼兒園則是被民眾檢舉未立案先招生，教育處表示，查訪該園所未立案招生上課屬實，已開罰6萬元。

教育處表示，接到民眾檢舉後隔天立即前往稽查，該幼兒園雖目前未傳出因超收兒照顧不當的事件，但違反「幼兒教育及照顧法」屬實，原本只能收60名幼童的地方，超收了40人。教育處指出，將對該幼兒園依幼教法相關規定進行裁罰，並要求業者與家長溝通，協助安排超收的幼童到合格立案的幼兒園。

另外，竹北一家幼兒園也被民眾檢舉未立案就先招收幼童就讀，還被PO到臉書社團「靠北惡質幼兒園」，引起不少網友討論，有人認為有無立案不重要，重點是教育托育安全問題，但也有人反駁「立案是最基本的」、「没立案，小孩真出了事，找不到人負責，老師照顧多有愛心都没用」。

教育處表示，接到檢舉後便派員到場稽查，確實發現該幼兒園有學生進出，現場有20多名幼童，由於該園所未立案招生上課屬實，已開罰6萬元，同樣也要求業者向家長說明，討論是否退費，或將幼童協助安排到其他幼兒園，而目前園方正進行申請立案流程中。

教育處也提醒家長，選擇幼兒園前，可先觀察園方是否有把立案證書張貼在明顯處，或者請園方出示，證書上會註明可招收人數，若無法到現場查看，也可上全國教保資訊網查詢幼兒園的相關資訊，讓孩子在安全合格的環境成長。

新竹縣新豐鄉某私立幼兒園出現超收情況，竹北市也有幼兒園未立案先偷跑招生上課，圖為...
新竹縣新豐鄉某私立幼兒園出現超收情況，竹北市也有幼兒園未立案先偷跑招生上課，圖為幼兒園示意照。圖／本報系資料照片
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幼兒園新竹

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