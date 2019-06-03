幼兒園超收與未立案亂象橫生 竹縣府：若屬實即開罰

2019-06-03 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



又見幼兒園違規超收！新竹縣新豐鄉某私立幼兒園，5月間被民眾向教育處檢舉疑似有超收情況，縣府教育處派員前往稽查，果然發現原本只能招收60名幼童的幼兒園，竟超收40名幼童，將依相關法規進行裁罰。竹北市一家幼兒園則是被民眾檢舉未立案先招生，教育處表示，查訪該園所未立案招生上課屬實，已開罰6萬元。

教育處表示，接到民眾檢舉後隔天立即前往稽查，該幼兒園雖目前未傳出因超收兒照顧不當的事件，但違反「幼兒教育及照顧法」屬實，原本只能收60名幼童的地方，超收了40人。教育處指出，將對該幼兒園依幼教法相關規定進行裁罰，並要求業者與家長溝通，協助安排超收的幼童到合格立案的幼兒園。

另外，竹北一家幼兒園也被民眾檢舉未立案就先招收幼童就讀，還被PO到臉書社團「靠北惡質幼兒園」，引起不少網友討論，有人認為有無立案不重要，重點是教育托育安全問題，但也有人反駁「立案是最基本的」、「没立案，小孩真出了事，找不到人負責，老師照顧多有愛心都没用」。

教育處表示，接到檢舉後便派員到場稽查，確實發現該幼兒園有學生進出，現場有20多名幼童，由於該園所未立案招生上課屬實，已開罰6萬元，同樣也要求業者向家長說明，討論是否退費，或將幼童協助安排到其他幼兒園，而目前園方正進行申請立案流程中。