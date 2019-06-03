影／中壢臨時車站以及跨越陸橋動工 預計明年9月完工

2019-06-03 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天上午，與交通部鐵道局長胡湘麟等人，到中壢車站臨時後站暨A23站現勘，了解工程進度。目前交通部鐵道局以及施工單位，正在施作中壢臨時車站，未來將保留中壢前站，並闢建行人天橋協助連結前後站。

鄭文燦表示，中壢臨時車站工程，預計明年9月完工，考量未來將使用6年至7年，將提供優質服務空間，包括無障礙設施等。壢臨時站完工後，將進行中壢站體開挖，並同步遷移鐵軌。

中壢區元化路地下道去年封閉，目前進行機捷A23站及鐵路地下化先導工程，未來將拆除納入機捷A23站站區空間，並與中壢新站，形成三鐵共構站體。整個站體長度達110公尺，提供3層樓的空間，同時收納機場捷運延伸線、捷運綠線延伸線以及鐵路地下化，未來將是中壢地區的關鍵交通樞紐，帶動站區周邊的商業發展。

聽取交通部鐵道局簡報後，鄭文燦表示，市府目標2年內，完成中壢新站站體結構開挖，以利進行後續工程施作。機捷A23站先導工程，已於去年9月開工，目前完成中新地下道拓寬工程。

台鐵鐵路地下化工程，已完成工程設計初稿，綜合規畫正報交通部審查中，若今年順利通過行政院審查，將於綜規核定後工期7年，完成桃園鐵路地下化工程。目前市府也正與交通部鐵道局研商，希望內壢以南的臨時軌道工程，能提早到今年6月或7月就進場施工。

市長鄭文燦接著說明，機場捷運進入中壢段工程，目前進度超前，A22站以及A23站土建工程進度超過50%，機電工程也於近日重新上網招標，希望盡快完成工程發包。

未來機場線與綠線將互相接軌，從八德串連至中壢，桃園捷運系統第一階段的骨幹網路也算全部定案，市府也將全力推動捷運延線地區的都市計畫發展。

鄭文燦指出，中壢新站將串接鐵路、機捷延伸線以及捷運綠線延伸線，工程浩大且關鍵，工程進行期間，難免影響市民原本的用路習慣，十分感謝市民的配合。

另外，市府一路克服種種阻礙與難關，讓原本只是空中樓閣的構想，化為實際按照進度表、逐步推動，這些成就都歸功於市府團隊，以及每位工程人員的付出與努力，懇請市民們多多給予鼓勵與肯定，也希望透過今日的勘查與工程說明，讓各界一同見證中壢新站建設的里程碑。