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換證了嗎？身障永久效期手冊將註銷 影響福利與權益

2019-06-03 15:18聯合報 記者范榮達╱即時報導

你或親友換證了嗎？身心障礙者權益保障法規定，中華民國身心障礙永久效期手冊今年7月10日註銷，必須換發成中華民國身心障礙證明，苗栗縣政府社會處連監所都函文尋人，規畫換證1萬8161人，至今仍有134人未換證，到期首當其衝將喪失全民健保、社會保險保費減免等福利。

此外，換發新的身心障礙證明，有效期限5年，社工人員並會進一步評估身障者支持服務、輔具及轉介資源等需求，攸關福利與權益重大。

身心障礙者權益保障法規定，2007年6月修正條文前領有身心障礙手冊者，應辦理換發身心障礙證明，苗栗縣政府社會處從2015年起分批通知換證，目前完成換證1萬8027人，換證率99.26%，但仍有134人未換證，社會處展開尋人任務。

社會處發現有12人在監所服刑或收容，函文監所完成其中3人換證，另委託苗栗縣肢體傷殘自強協會逐案家訪，發現有一對八十多歲老夫婦都行動不便，承辦人員協助換證，不過，大多數都是戶籍在而人不在，查證甚至還有人是外縣市街友。

換發身心障礙證明到鄉鎮市公所，必須檢具身心障礙手冊、1吋半身相片3張、身分證或戶口名簿、印章，委託辦理者請檢附代理人身分證及印章，也可郵寄辦理換發；因行動困難不便外出且無親屬協助辦理換證者，或備件困難者，可洽鄉鎮市公所，或電洽肢體傷殘自強協會電話037-264572。

身心障礙永久效期手冊（左）將於今年7月10日註銷，必須換發身心障礙證明（右）。記...
身心障礙永久效期手冊（左）將於今年7月10日註銷，必須換發身心障礙證明（右）。記者范榮達／攝影
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苗栗縣身分證

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