戲水意外頻傳 竹縣13處危險水域設立防溺宣導站

2019-06-03 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



消防局今天在新竹縣游泳館辦理防溺宣導記者會，透過示範演練救溺五步、防溺十招，讓民眾能更了解正確戲水觀念。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

夏天來臨，民眾喜歡戲水消暑，但溺水意外頻傳，繼日前有國中生在新豐紅毛港不幸溺斃，昨天在竹北新月沙灣又發生溺水事件。為維護民眾安全，新竹縣消防局在竹北新月沙灣、內灣雞油樹下等處所設立宣導站，並由新竹縣、市水上救生協會救生員駐站，其他區域則以轄區分隊編排巡邏方式勸導民眾戲水時遠離危險水域，注意戲水安全。

消防局指出，統計歷年溺水事件，發生處所以溪流占最多數，近期已公布縣內13處危險水域，包括北埔鄉北埔冷泉、新豐紅樹林附近水域、尖石鄉內灣村雞油樹下水域、尖石鄉馬胎舊檢查哨上游、關西鎮東安橋下、新埔鎮寶石橋附近水域、橫山鄉內灣村吊橋下、五峰鄉清泉橋下、竹東鎮上坪溪流域、峨眉鄉大埔水庫、頭前溪流域(竹東段至竹北段)、竹北拔子窟附近水域、竹北市新月沙灣(含山腳碼頭)。

消防局今天也在新竹縣游泳館辦理防溺宣導記者會，透過示範演練救溺五步、防溺十招，讓民眾能更了解正確戲水觀念。

「救溺五步」包含大聲呼「叫」求救， 呼「叫」 119、 118、 110、 112，利用竹竿、樹枝等延「伸」物或「拋」送球、繩、瓶等漂浮物進行救生，利用船、救生圈、浮木、救生浮標等大型浮具「划」過去溺水者旁。

「防溺十招」則是選擇有救生設備與人員的地點、避免做出危險行為、注意湖泊溪流落差變化、不要落單、下水前先暖身、不可在水中嬉鬧惡作劇、身體疲累狀況不佳不要戲水游泳、不要長時間浸泡水中、注意氣象報告、加強游泳漂浮技巧。

消防局提醒民眾，為戲水安全應選擇合法水域及有合格救生員場所，若發現有人溺水，切勿貿然自行水下施救，應立即大聲呼救，撥打118、119向海巡或消防單位求援，並尋找救生繩、圈或具有浮力的物品進行救生。