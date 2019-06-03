A7合宜宅釋出8戶月租7500起跳 桃市受理先搶先贏

2019-06-03 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



機場捷運A7站合宜住宅出租由桃園市政府與內政部營建署攜手推動，225戶對外招租已於106年1月起全數簽約入住，由於部分戶數經候補確認，仍有8戶空戶仍待承租，市府住宅發展處今天指出，限量8戶將於17日起受理招租，房租7500元起採先到先辦、隨到隨辦臨櫃受理。

桃市住宅發展處指出，為保障桃園市市民居住權利，同時配合桃園機場捷運通車，機捷A7站合宜住宅出租住宅經盤點後，確認候補戶都已候補完畢，確定再釋出2房、3房及4房型共計8戶，月租金為7500至11800元間，若為政策優先戶及敦親睦鄰戶更享有優惠租金。

由於此8戶為盤點後釋出，租期並未延長，租期將與其他租戶統一至民國110年12月31日為止，只要為桃園市民或在桃園就學、就業等符合資格者，都可至住宅發展處洽詢。