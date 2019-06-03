最強國小分校！ 學生數比主校多 卻僅有一名行政人員

2019-06-03 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣寶山國小山湖分校獲得認同，學生數增長，比主校多了近2倍。圖／學校提供 分享 facebook

新竹縣寶山國小山湖分校坐落在寶山水庫旁，近年因推行生態、戲劇表演到科學手作，獲得認同，學生數增長，比主校多了近2倍，堪稱是學校版「女兒比爸爸還壯」，但由於山湖分校隸屬分校，行政人力編制僅1人，面對學生數成長，雖慶幸教學獲得家長認可，卻也憂心人力不足，老師們苦惱。

少子化來臨，全台各分校漸漸萎縮、面臨廢校，寶山國小山湖分校罕見持續成長，多年前人數僅39人，近年老師齊心努力，帶學童演戲、科技手作、食農生態等特色教學，做出口碑，今年加上9月入學的學生數，全校學生數可望突破80人。

走進創校50年的山湖分校，校內設施隨著歲月開始老舊，位於「不山不市」的三不管地帶，經費爭取不容易，只見多功能教室牆壁整面剝落，每逢下雨教室滲水、天花板滴水，學生自發性挪移桌椅位置，他們苦中作樂「這樣還可以上課」。

寶山國小校長彭鴻源說，山湖分校受到地形和法規限制，環境不是特別好，但學生數每年成長，歸功於老師教學與輔導的用心，家長也樂於付出，全校共72位學生，比主校、寶山國小49人還多，不過礙於法令限制，目前只有一位主任身兼數職，且無工友、校護，行政以外的雜事很沈重，希望讓組織編制多一些人力。

分校主任羅惠芬表示，學校又稱「樂學園」，活動設計以孩子為主，跨班分組、學習團隊精神，不少都是動作操作的活動，獲得學生喜愛，不過也因為這樣，她坦言自己除了5節科任課外，還得負責行政、總務、活動支援等，真的很忙。

議員邱振瑋認為，山湖分校比竹縣不少小校人數還多，且每年學生數都成長，建議縣府應考量將山湖分校回到正常的學校，才不會讓校長、老師們疲於奔命，畢竟寶山國小的幼兒園還有30多位幼兒園孩童，兩邊的負擔大。