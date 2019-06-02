桃市盤點39處公有停車場畸零地 設Gogoro充電站

2019-06-02 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ／桃園報導



桃園市府盤點市內39處公有停車場畸零地，利用空地以招租方式，提供給電動機車業者作為電動機車充電站。 圖／交通局提供 分享 facebook

鼓勵民眾使用低碳運具，桃園市府盤點市內39處公有停車場畸零地，利用空地以招租方式，提供給電動機車業者Gogoro作為電動機車充電站，分布在桃園、中壢、平鎮、蘆竹、龜山、大溪、楊梅公有停車場，提供充電服務，希望民眾多加利用，降低空氣汙染。

桃園市府祕書長黃治峯表示，為推動低碳生活綠能城市，市府整理出利用公有畸零地設置電動機車充電設施，未來市府可增加近6百萬元收益，也可以扶植輔導桃園在地企業Gogoro，推動民眾使用綠能環保運具。Gogoro公司指出，桃園市電動機車電池交換電站目前已有179佔，成為全台電池交換站最多城市，日後釋出公有地做充電站，有利電動機車的普及。

桃園市府為了促使民眾接納電動機車，近年廣設電動機車停車格，根據交通局統計，目前桃園市路邊機車格4萬3000格，電動機車專用停車格有233格，路外停車場機車格共5500格，電動機車專用格為64格。

交通局指出，目前設置電動機車格位置，主要以大眾運輸場站及政府機關周邊為主，希望提供相對方便空間，讓民眾接納低碳的電動機車，交通局也會搭配一定比例，鼓勵路外停車場設置電動機車格。

交通局表示，目前電動機車格數尚低，主要是因為電動機車比例不高，專用停車格設置是以鼓勵民眾使用低碳運具為主，也要考量一般機車族的權益，不會大量設置電動機車格，而是採漸進式增加，避免排擠到一般機車停車的空間。