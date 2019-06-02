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竹市龍舟預賽激烈比拚 女警、義消隊意外淘汰

2019-06-02 19:26聯合報 記者張雅婷╱即時報導

2019新竹市龍舟錦標賽共有5組別、62隊參加，今天於南寮舉行龍舟賽預賽，分別取...
2019新竹市龍舟錦標賽共有5組別、62隊參加，今天於南寮舉行龍舟賽預賽，分別取前4強進入6月7日決賽。圖／新竹市府提供
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2019新竹市龍舟錦標賽共有5組別、62隊參加，今天於南寮舉行龍舟賽預賽，分別取前4強進入6月7日決賽，其中眾所矚目的女警隊、義消隊等過去都划出不錯的成績，今年女警隊在預賽首場就以1分24秒46落敗，輸給捷兔龍舟隊4秒30；義消打火兄弟隊則在進入社會團體組前8強後，對上大中燈飾，爭取前4強落敗。

今天預賽從上午9時比到下午4時結束，機關學校（教職員）組前4強為新竹市警察局、新竹市消防局、新竹海巡隊、新竹市府員工隊，由空軍連隊組成的幻象隊在爭取4強時，以1分17秒77輸給警察局1分13秒8；新竹市環保局對上新竹海巡則落後19秒；新竹市城銷處對上消防局，則慘遭海放，落後24秒。

社會團體組共25組參賽，進入前4強的隊伍為台積築夢隊A、新竹市水上救生、大中燈飾、生猛海鮮，其中今年台積電與智原科技皆有2組參賽，台積築夢隊A、B隊都是顏值高、體能好的帥氣男生參賽，在比賽現場相當引人注目，可惜台積築夢隊B隊以1秒之差輸給新竹水上救生隊。

學生組共7隊參賽，由中華大學龍舟隊、中華校友Commander、交大田徑隊、清華體育進入4強；女子組共8隊參賽，由新竹市水上救生協會、青草湖SUP樹豆龍舟隊、皮蛋瘦肉舟、捷兔龍舟4隊將於6月7日進行決賽。地球村組則清大Panda、新竹市殯葬商業同業公會、小慧海鮮舟、交大Dragonriders，進入4強，其中最精彩的賽事為新竹市家長聯合會對上新竹市殯葬商業同業公會，兩組成績相差不到1秒。相關預賽結果與成績可至http://livescore.efsoft.net/grbroadcast.php?opid=10822查詢。

2019新竹市龍舟錦標賽共有5組別、62隊參加，今天於南寮舉行龍舟賽預賽，分別取...
2019新竹市龍舟錦標賽共有5組別、62隊參加，今天於南寮舉行龍舟賽預賽，分別取前4強進入6月7日決賽。記者張雅婷／翻攝
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