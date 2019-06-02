影／超壯觀！一口氣包7000顆粽子 做愛心全部都送人

2019-06-02 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



端午節即將來臨，新竹縣竹北市新社社區發展協會今天大規模動員140位志工，齊心包了7000顆粽子，明天起要送給竹縣弱勢家庭、獨居老人等，這項活動成為新社里的傳統，至今包了23年，不少收到的人都直呼「真的很感動」。

新社社區的端午包粽活動已舉辦23年，當初社區加入總體營造，為凝聚社區的向心力，舉辦包粽活動，幾年後，新社社區發展協會總幹事鍾金珠認為「社區不只凝聚，更分享愛心」，從里內清寒戶、新社國小、竹北國中擴展到全竹北市，這幾年更擴大到新豐、北埔、峨眉、湖口、關西、新埔等鄉鎮，參與志工更從25人擴增到150人，由新竹縣竹北市後備憲兵荷松協會專送，因為料好且好吃，頗受喜愛。

今早7點左右，百名志工們齊聚一堂，分組洗粽葉、拌料、包粽、蒸煮等，婆婆媽媽分坐兩排，將餡料放進粽葉再包紮起來，動作十分熟稔迅速。有的是第一次包，手忙腳亂，最年長的志工、90歲黃曾卻年年參與，親自教學分享技巧「用心包最重要」。

鍾金珠和先生、新社里長的范植雄號召里民包粽，每年大規模動員，最讓她感動的是「時間一到，大家就自動來包愛心粽」。特別是食材非常講究，愛心粽的食材有糯米、花生、豬肉、竹筍、香菇、蝦米、豆乾、栗子、鹹蛋黃、蘿蔔乾等10種。