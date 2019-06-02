苗栗縣議會網路直播有效 首創議員零書面總質詢

2019-06-02 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



縣市議員總質詢被視為重要問政之一，苗栗縣議會甫落幕第19屆第1次定期大會縣政總質詢議程，36名議員第一次全部上場「開好開滿」，首開苗栗縣議會零書面質詢紀錄，許多民眾歸功直播發揮監督力量，「大家都在看」，有助議事透明化，並監督代議的縣議員做好「功課」為民喉舌。

苗栗縣議會第19屆第1次定期會5月6日到6月4日召開，試運行大會網路直播，民眾可上縣議會網站觀看直播，或影音隨選觀看5年內直播存檔，5月16日到31日總質詢議程，除議長鍾東錦、副議長李文斌依慣例不排總質詢，36名議員輪番上場質詢。

縣議會分析5月16日到30日總質詢議程，網路直播觀眾數最多165人，發生於5月24日議員張可欣、温宜靜、張佳玲總質詢，最少97人，發生在5月21日議員鄭聚然、謝文禓、鄭秋風總質詢；最高同時線上觀眾63人，發生在5月30日議員黃月娥、楊文昌及陳品安總質詢，最少42人，發生在5月17日議員鄭碧玉、黃芳椿、黎煥強。