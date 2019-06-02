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「玩具復活節」募2萬件二手玩具 送愛到史瓦帝尼

2019-06-02 14:31聯合報 記者許政榆╱即時報導

2019玩具愛分享之「玩具復活節」桃園場，今天上午在大園區圳頭國小舉行，活動中也...
2019玩具愛分享之「玩具復活節」桃園場，今天上午在大園區圳頭國小舉行，活動中也推廣的環保木育玩具，家長孩子皆玩得不亦樂乎。記者許政榆／攝影
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台灣玩具圖書館協會和TOYOTA所發起的玩具愛分享之「玩具復活節」活動，今年於全台舉辦15巡迴活動，總共募集到約456箱、10公噸、2萬件二手玩具，今日抵達最後一站，桃園市長鄭文燦和史瓦帝尼王國駐台大使夫人Zethu Dlamini，共同將二手玩具彩繪貨櫃裝櫃，分享送愛至非洲史瓦帝尼，讓每個玩具都能夠找到新的主人，讓史瓦帝尼感受到台灣的愛心，強化兩國的友誼。

台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳表示，過去3年協會和TOYOTA合作，回收超過100噸的二手玩具，盼透過循環再利用，讓大家愛物惜物、創造與分享的觀念更深植人心。「玩具復活節」活動自2016年起以玩具環島的方式陪伴親子度過假日時光，至今邁入第四年，今上午於桃園大園圳頭國小舉行。

活動中運用二手玩具，布置多元闖關活動，如懷舊彈珠台、釣酒瓶、劍玉，以及棄置的塑膠玩具及電子玩具，創意再生的機器人保齡球、跳青蛙遊戲，以及現今廣推的環保木育玩具，如平衡木、抽抽樂等。現場提供手作課程區，老師教大家利用簡單的錫箔紙、彈珠、和瓶瓶罐罐，做出讓大小朋友都驚呼連連的跳寶玩具。

參與活動的家長梁儀君說，現代人孩子生不多，有時會重複買了許多玩具，例如車子陸續買了十多台，但到最後都要丟掉，十分浪費，因此十分認同台灣玩具圖書館協會的理念，自己也時常將玩具再利用；家長于欣玉說，挑選孩子玩具時，不買夜市、五金行或來路不明的玩具，主要買積木、拼圖或樂高等玩具，友善環境也能玩得開心

鄭文燦表示，今年市府和「舊命舊鞋」及「台灣玩具圖書館」合作，透過志工的活力與熱情，將愛送往非洲史瓦帝尼，以推廣永續為宗旨，活化二手玩具的生命力與趣味性，關懷全球的弱勢學童，讓孩子們的童年留下溫馨愉快的回憶。

鄭文燦說，史瓦帝尼在非洲南部，鄰接南非共和國及莫三比克共和國，是台灣的邦交國之一，與台灣往來密切。此次活動募集到的二手玩具將在經過修繕、整理後，分享至非洲史瓦帝尼，不僅分享玩具，也教育孩子愛物惜物，而八德區大湳森林公園興建玩具圖書館未來完工後，將成為積木和木製玩具的教育基地。

教育局高安邦局長說，來自史瓦帝尼、印尼、越南、泰國、馬來西亞、香港等20多位學生，今日擔任遊戲關主，讓參與活動的親子又驚又喜，為活動增添不少趣味性。此外，國際學生也一同參與台灣玩具圖書館協會的「傳愛背包」活動，於暑假時將台灣二手玩具帶回自己的家鄉，讓家鄉的孩童受惠，藉此讓國外的孩子認識台灣。

2019玩具愛分享之「玩具復活節」桃園場，今天上午在大園區圳頭國小舉行，運用二手...
2019玩具愛分享之「玩具復活節」桃園場，今天上午在大園區圳頭國小舉行，運用二手玩具規劃闖關遊戲。記者許政榆／攝影
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台灣玩具圖書館協會和TOYOTA所發起的玩具愛分享之「玩具復活節」活動，今日抵達...
台灣玩具圖書館協會和TOYOTA所發起的玩具愛分享之「玩具復活節」活動，今日抵達最後一站桃園，桃園市長鄭文燦和史瓦帝尼王國駐台大使夫人Zethu Dlamini，共同將二手玩具彩繪貨櫃裝櫃，分享送愛至非洲史瓦帝尼。記者許政榆／攝影
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台灣玩具圖書館協會和TOYOTA所發起的玩具愛分享之「玩具復活節」活動，今日抵達...
台灣玩具圖書館協會和TOYOTA所發起的玩具愛分享之「玩具復活節」活動，今日抵達最後一站桃園，桃園市長鄭文燦和史瓦帝尼王國駐台大使夫人Zethu Dlamini，共同將二手玩具彩繪貨櫃裝櫃，分享送愛至非洲史瓦帝尼。記者許政榆／攝影
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2019玩具愛分享之「玩具復活節」桃園場，今天上午在大園區圳頭國小舉行，活動中也...
2019玩具愛分享之「玩具復活節」桃園場，今天上午在大園區圳頭國小舉行，活動中也推廣的環保木育玩具，如平衡木、抽抽樂等，讓小朋友玩得不亦樂乎。記者許政榆／攝影
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「玩具復活節」活動自105年起以玩具環島的方式陪伴親子度過假日時光，今年邁入第四...
「玩具復活節」活動自105年起以玩具環島的方式陪伴親子度過假日時光，今年邁入第四年，今上午於桃園大園圳頭國小舉行。記者許政榆／攝影
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2019玩具愛分享之「玩具復活節」桃園場，今天上午在大園區圳頭國小舉行，運用二手...
2019玩具愛分享之「玩具復活節」桃園場，今天上午在大園區圳頭國小舉行，運用二手玩具規劃闖關遊戲，如用棄置的塑膠玩具設計丟沙包。記者許政榆／攝影
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台灣玩具圖書館協會和TOYOTA所發起的玩具愛分享之「玩具復活節」活動，今日抵達...
台灣玩具圖書館協會和TOYOTA所發起的玩具愛分享之「玩具復活節」活動，今日抵達最後一站桃園，桃園市長鄭文燦和史瓦帝尼王國駐台大使夫人Zethu Dlamini，共同將二手玩具彩繪貨櫃裝櫃，分享送愛至非洲史瓦帝尼。記者許政榆／攝影
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2019玩具愛分享之「玩具復活節」桃園場，今天上午在大園區圳頭國小舉行，活動中也...
2019玩具愛分享之「玩具復活節」桃園場，今天上午在大園區圳頭國小舉行，活動中也推廣的環保木育玩具，如平衡木、抽抽樂等，讓小朋友玩得不亦樂乎。記者許政榆／攝影
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2019玩具愛分享之「玩具復活節」桃園場，今天上午在大園區圳頭國小舉行，運用二手玩具規劃闖關遊戲，如用棄置的塑膠玩具設計跳青蛙遊戲。記者許政榆／攝影
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2019玩具愛分享之「玩具復活節」桃園場，今天上午在大園區圳頭國小舉行，運用二手玩具規劃闖關遊戲，如用棄置的塑膠玩具設計套圈圈。記者許政榆／攝影
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