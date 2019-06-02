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白蛇青蛇端午節創意 嘉盛社區與「粽」不同

2019-06-02 12:54聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗市嘉盛社區以粄食出名，糯米造型的白蛇、青蛇「一舉多得」。圖／張永昌提供
苗栗市嘉盛社區以粄食出名，糯米造型的白蛇、青蛇「一舉多得」。圖／張永昌提供
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端午節前夕，昨天、今天社區應節包粽子等活動不少，苗栗市嘉盛社區卻與「粽」不同，今年連續第7年以端午節民間傳說白蛇傳為元素，糯米造形的白蛇、青蛇，平面進化到3D立體，不僅打出粄食特色，也凝聚社區向心力。

苗栗市嘉盛社區發展協會總幹事張永昌把媽媽張賴桂英客家粄手藝，推廣發揚光大，社區成立客家粄仔體驗工坊，2008年起辦理客家粄仔節，7年前社區辦理端午節活動，張永昌發想，嘉盛社區以粄食出名，不如利用肉粽相同材料的糯米，製作白蛇、青蛇，同樣有過端午節的意義。

「白蛇青蛇不只是白蛇青蛇！」張永昌說，第1年製作的白蛇、青蛇是平面，還沒有製作前，一些居民還擔心會不會很恐怖？成品出來後，大夥覺得還好，因此持續辦理下來，過程中「你一言、我一句」提供意見，社區共同創作白蛇、青蛇成形，凝聚向心力，並有成就感。

今年5月30日蒸糯米，第2天混入白糖漿、綠茶粉，10多人拼接成白蛇、青蛇，再纏繞盆栽，眾人先後搬到五文昌廟、福德祠，苗栗縣長徐耀昌等人祭拜關聖帝君及土地公祈福，移到活動中心展示，昨天再辦活動。

100多人參加，並設計橋段，利用白蛇、青蛇擺飾用的熟雞蛋，辦理夾雞蛋競快趣味活動，當指標檢驗老人身體健康及靈活度，最後社區分食糯米，嘉盛社區「端午節白蛇、青蛇一舉多得！」

苗栗市嘉盛社區以粄食出名，糯米造型的白蛇、青蛇「一舉多得」。圖／張永昌提供
苗栗市嘉盛社區以粄食出名，糯米造型的白蛇、青蛇「一舉多得」。圖／張永昌提供
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端午節
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