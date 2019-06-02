親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融先發五棒 首打席就敲安

韓國瑜要為中華民國粉身碎骨 柯文哲回應超酸

南庄繡球花節 山城高校音樂會接力登場

2019-06-02 12:34中央社 苗栗縣2日電

苗栗縣南庄鄉繡球花節，在全鄉9處地點營造「恆浪漫」花卉裝置藝術，今天更上演「山城高校客家音樂會」，邀請知名客家歌手與苗栗在地學生樂團，展現客家庄的青春與活力。

南庄鄉獲得國際慢城認證，被交通部觀光局選為特色小鎮，參山國家風景處今年首度舉辦「2019繡球花節─南庄恆浪漫」系列活動，邀請台中花博花舞館總監吳維宏以及深耕南庄多年的園藝老師翁美珍共同創作，利用竹編、枯枝等素材，搭配繡球花卉，在東村、西村、員林村、南江村、南富村、田美村、獅山村、蓬萊村及東河村瓦祿產業文化館等，設計9處繡球花裝置藝術。

苗栗縣長徐耀昌表示，因南庄鄉氣候適合種植繡球花，近幾年推動「繡球花漫客庄」慢城計畫，每年6月正是繡球花盛開季節，上萬株花卉繽紛綻放，美不勝收，同時縣府也安排精彩的演出活動，桂花巷、老郵局和十三間老街，都是來到南庄必遊的景點。

苗栗縣文化觀光局指出，繡球花節集合在地工藝師與部落青年，以花卉為素材，發揮創意巧思，設計各種飾品、手工皂、花漾馬卡龍等在地限定伴手禮，呈現村村浪漫、處處驚艷，將南庄打造成為繡球花之鄉。

「山城高校客家音樂會」今天上午10時30分在南庄遊客中心戶外廣場展開，邀請icolor愛克樂、曾仲瑋、陳孟蕎、YP曾姆湯、吉那罐子、苗栗高中、苗栗高商、苑裡高中，苗栗農工及聯合大學社團接力演出，活動直到下午4時30分，希望在繡球花季中，灑下客家種子，孕育出更加多元豐富的藝文饗宴。

㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

為海洋保育而跑為榮耀而划 今南寮海陸雙拚

2019-06-02 10:45

徐旭東：鄭文燦會做事做好再選工作 不像某某市長

2019-06-02 06:58

香山天后宮大改造 相揪老少重溫廟口風華

2019-06-01 23:39

文面國寶柯菊蘭 再度住院 苗縣府將協調照護

2019-06-01 23:31

桃園家扶中心 邀認養人相見「童」樂

2019-06-01 23:27

元智大學畢典 徐旭東勉畢業生跟上時代腳步

2019-06-01 23:10

中央大學畢典校長勉勵懂得獨立 不盲從更具思辨力

2019-06-01 23:07

苗栗最後的文面國寶住院 照護安養引關切

2019-06-01 23:06

影／苗栗嘉盛慶端午 長逾5公尺白青糯米蛇現身

2019-06-01 22:27

影／客家終身貢獻獎得主黃娟 捐出創作豐厚客家文化

2019-06-01 21:34

40歲媽寶雇員常請假 主管：他身體有恙

2019-06-01 17:45

新竹香山公園全新啟用 特色遊具吸引小朋友搶先體驗

2019-06-01 17:05

影╱桃園客語說故事阿公阿婆全家總動員 3雙胞胎尬第一

2019-06-01 15:57

中油桃煉廠家庭野餐日 千名民眾響應參與

2019-06-01 15:33

桃園海上龍舟賽開跑 42隊全國好手水上角逐

2019-06-01 15:29

這家族都是家扶認養人 認養多縣市孩童 還交棒下一代

2019-06-01 13:56

法國工商會年度晚宴 鄭文燦受邀出席

2019-06-01 13:25

滿滿肉粽山！這個里慶端午 號召民眾包1萬3000顆粽子

2019-06-01 12:59

新莊大拜拜登場 義消分隊首邀「白沙屯媽祖」駐駕

2019-06-01 12:38

茶改場百年日式宿舍 變身桃園第一座茶文化故事館

2019-06-01 12:04

桃園新街溪出海口滿滿廢棄物 網友：以為到未開發國家

2019-06-01 10:49

館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

2019-06-01 10:06

薑麻園「青年農STAY」 暑假下鄉體驗傳統農事

2019-06-01 09:17

青銀縫紉生活布物有溫度 台灣水色將赴香港參展

2019-06-01 08:02

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

徐旭東：鄭文燦會做事做好再選工作 不像某某市長

2019-06-02 06:58

桃園新街溪出海口滿滿廢棄物 網友：以為到未開發國家

2019-06-01 10:49

中風父器捐救子 獨子終於脫離洗腎之苦

2019-06-01 19:50

淨灘撿瓶中信寫「國家機密 」 疑大陸海漂來台

2019-06-01 17:49

新竹香山公園全新啟用 特色遊具吸引小朋友搶先體驗

2019-06-01 17:05

參加高雄反毒博覽會 陳其邁：韓國瑜缺席很可惜

2019-06-01 18:45

頑皮世界動物園6月2日鄉親日 這兩區居民憑證免費

2019-06-01 17:50

另類遶境真環保 彰化南瑤宮環島淨灘

2019-06-01 16:28

40歲媽寶雇員常請假 主管：他身體有恙

2019-06-01 17:45

迎接暑假旅遊旺季 花蓮18項活動一波接一波

2019-06-01 18:51

捷運民汐線「盲腸說」 柯文哲：中央應該出面整合

2019-06-01 14:12

百年庄廟七年級生也關心 屏市萬福宮明動土整建

2019-06-01 17:17

影／苗栗嘉盛慶端午 長逾5公尺白青糯米蛇現身

2019-06-01 22:27

影／巨無霸眼鏡蛇現蹤大坑 登山客：此生見過最大尾

2019-06-02 12:08

加好友有機會免費吃早餐 五星飯店「徵友」中

2019-06-01 13:42

國民黨嘉市立委協調式民調 傅大偉勝出

2019-06-01 17:03

這個美景「限時限量」 大潮州人工湖只能遠觀

2019-06-02 08:29

基隆市運動會今登場 1200名選手競賽笑聲不斷

2019-06-01 13:58

基隆色彩屋打卡拍照得避開選舉布條 網友：很崩潰

2019-06-02 08:11

中央大學畢典校長勉勵懂得獨立 不盲從更具思辨力

2019-06-01 23:07

綠委要求打通淡水新市一路 新北市府：請找營建署

2019-06-01 16:01

元智大學畢典 徐旭東勉畢業生跟上時代腳步

2019-06-01 23:10

影╱全台獨一無二 二水鄉端午有黑泥田創意拔河比賽

2019-06-01 19:53

中信金融管理學院首屆生畢業 「百分百畢業即就業」

2019-06-01 13:43

故宮南院要重啟園區BOT 地方人憂心重蹈失敗

2019-06-01 18:03

高雄鳳荔季 長1公尺重12公斤超大冰棒現蹤

2019-06-01 18:17

台東縣最美星空音樂會 首場池上鄉登場

2019-06-02 07:43

馬祖藍眼淚有魅力 香港攝影界組團來追淚

2019-06-01 18:41

苗栗最後的文面國寶住院 照護安養引關切

2019-06-01 23:06

雲林50個社區活化PK賽 爭奪25萬元營造獎金

2019-06-01 15:48

滿滿肉粽山！這個里慶端午 號召民眾包1萬3000顆粽子

2019-06-01 12:59

大潮州「水銀行」引水 美景限時限量

2019-06-01 23:50

台東知本光電案 卡大地布族人投票同意通過

2019-06-01 13:38

台南蓮鄉有祕境 自行車串聯美景一網打盡

2019-06-01 14:47

暑假熱氣球商機！台東兩五星級飯店推熱氣球優惠方案

2019-06-01 13:36

影／「找到田」運動會頒獎 竟用比基尼秀舞定勝負

2019-06-01 18:49

高雄三和市場傳統翻新 攤商：賣菜心情大好

2019-06-02 10:14

喜迎小三通將破2千萬人次 今加碼送大禮

2019-06-01 12:55

台中女中百年校慶路跑湧「護花使者」 警守護35路口

2019-06-01 15:33

翁章梁試乘蘭嶼達悟族父子拼板舟 協助圓划舟返鄉心願

2019-06-01 15:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top