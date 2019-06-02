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桃園EPRO RUN半馬 石門水庫7000人開跑

2019-06-02 11:32聯合報 記者張弘昌╱即時報導

2019桃園ZEPRO RUN全國半程馬拉松，今天上午在石門水庫開跑，7000人...
2019桃園ZEPRO RUN全國半程馬拉松，今天上午在石門水庫開跑，7000人報名參加，主辦單位準備大型路跑鞋供蟲賽者合影留念。記者張弘昌／攝影
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近7000名國內外跑友，今天上午在桃園市石門水庫開跑，參加首度移師桃園的ZEPRO RUN全國半程馬拉松。跑者起跑時就可以眺望水庫全景，感受湖光山色之美，用跑步體驗山林，享受自然芬多精。

ZEPRO RUN馬拉松，全台已累積超過10萬名跑友參與，首屆2019桃園ZEPRO RUN全國半程馬拉松，有來自台灣及香港、日本、美國、馬來西亞、韓國、中國等國內外跑友近7000人熱情參與，參賽年齡從81歲到2歲，分為半馬組21K、路跑組10K、健康組4K賽事。

ZEPRO RUN桃園場物資及沿途補給物超所值，提供跑友，輕感排汗衣、機能跑褲、運動毛巾及運動多功能後背包，賽道沿途補給豐盛。跑友回到會場後，主辦單位台灣運動賽事協會、全統運動用品，在會場設置美食飲料補給，令跑友倍感窩心，留下美好記憶。

全統運動用品總經理余俊芳表示，台灣曾是製鞋王國，卻沒有在地運動品牌，在1995年創立台灣運動品牌ZEPRO，將廣告、代言人費用，轉為投入在研發更好、更專業運動用品上，持續為運動愛好者推出最優質、舒適、專業運動裝備。這樣的創業精神，也巧妙落實在每一場ZEPRO RUN路跑活動中。　

路跑會場更設置，高近3米、寬近8米的巨大充氣雲豹競速路跑鞋，吸引跑友爭相站上特製凸台合影留念。來不及參加桃園場民眾，「2019 ZEPRO CITY RUN城市健跑嘉年華－台中、雲林場」現正報名中，最新資訊請上臉書搜尋ZEPRO，鎖定粉絲團資訊。

2019桃園ZEPRO RUN全國半程馬拉松，今天上午在石門水庫開跑，7000人...
2019桃園ZEPRO RUN全國半程馬拉松，今天上午在石門水庫開跑，7000人報名參加。記者張弘昌／攝影
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2019桃園ZEPRO RUN全國半程馬拉松，今天上午在石門水庫開跑，7000人報名參加。記者張弘昌／攝影
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2019桃園ZEPRO RUN全國半程馬拉松，今天上午在石門水庫開跑，7000人報名參加。記者張弘昌／攝影
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2019桃園ZEPRO RUN全國半程馬拉松，今天上午在石門水庫開跑，7000人報名參加。記者張弘昌／攝影
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