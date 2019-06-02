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為海洋保育而跑為榮耀而划 今南寮海陸雙拚

2019-06-02 10:45聯合報 記者張雅婷╱即時報導

「國家地理世界海洋日」路跑活動今年移師新竹漁港，跑友們今天沿著新竹市17公里海岸...
「國家地理世界海洋日」路跑活動今年移師新竹漁港，跑友們今天沿著新竹市17公里海岸線迎著海風起跑。圖／新竹市府提供
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「國家地理世界海洋日」路跑活動今年移師新竹漁港，跑友們今天沿著新竹市17公里海岸線迎著海風起跑，由新竹市長林智堅與國家地理雜誌總編輯李永適共同鳴槍讓活動開跑；另外新竹市2019端午嘉年華及龍舟錦標賽預賽今天也在漁人碼頭舊港水域熱鬧登場。

國家地理雜誌總編輯李永適表示，現今海洋受到塑膠的汙染特別嚴重，塑膠廢料流到海洋後，經過海洋生物捕食，最後回到人類身上，因此每年在不同地方舉辦路跑，希望喚起民眾對環保議題的重視，李永適也強調，今年海洋日路跑以龍王鯛為主題，地點也選在靠海的南寮漁港，期盼在路跑之餘，喚起民眾重視海洋保護議題。

下周就是端午節，新竹市龍舟錦標賽今天預賽登場，現場還有熱鬧的端午嘉年華。新竹市府表示，今年端午龍舟嘉年華不僅有精彩刺激的龍舟賽事，當天消防局水上救生演練也是眾人矚目的焦點之一，民眾可於現場一賭直升機進行空中吊掛作業以及消防局弟兄們展現平日訓練有素的急難救生演練等。

新竹漁港串連17公里海岸線，變身為最美麗的起點，沿著海岸線往南走，可以來到國家級的生態保護區，產發處表示，新竹香山濕地有親近自然的賞蟹步道；此外，位在海山漁港的明發定置網，在下午2點或3點開賣，現撈魚貨常有不同驚喜，推薦愛吃魚的跑者前去體驗。

城銷處表示，民眾來到南寮漁港，不僅能騎單車看海景，還能吃到最道地、最新鮮的在地漁貨，而市府也期盼藉由本次端午嘉年華活動，帶動南寮漁港周邊在地產業及觀光休閒機能，並提高其能見度，歡迎全國民眾前來感受新竹市在地特有的海岸風貌。

「國家地理世界海洋日」路跑活動今年移師新竹漁港，跑友們今天沿著新竹市17公里海岸...
「國家地理世界海洋日」路跑活動今年移師新竹漁港，跑友們今天沿著新竹市17公里海岸線迎著海風起跑。圖／新竹市府提供
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新竹市龍舟錦標賽今天預賽登場，現場還有熱鬧的端午嘉年華。記者張雅婷／攝影
新竹市龍舟錦標賽今天預賽登場，現場還有熱鬧的端午嘉年華。記者張雅婷／攝影
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新竹市龍舟錦標賽今天預賽登場，現場還有熱鬧的端午嘉年華。記者張雅婷／攝影
新竹市龍舟錦標賽今天預賽登場，現場還有熱鬧的端午嘉年華。記者張雅婷／攝影
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