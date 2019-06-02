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徐旭東：鄭文燦會做事做好再選工作 不像某某市長

2019-06-02 06:58聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

徐旭東稱讚指鄭文燦是會做事的市長。圖/元智大學提供
徐旭東稱讚指鄭文燦是會做事的市長。圖/元智大學提供
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元智大學昨晚在校園戶外舉辦「今畢輝煌」畢業典禮，董事長徐旭東不改過去畢典總會評論時事風格，他稱讚在場的桃園市長鄭文燦「是會做事，不像某某市長」，話沒說完就被台下畢業生一陣驚呼聲、笑聲打斷，也有不少人抱以掌聲，鄭文燦也笑著看徐旭東會有什麼驚人之語。

「我們的市長（指鄭文燦）是會做事的，他不像某某市長」，徐旭東致詞被打斷，停一下接著說，鄭文燦市長做事比較按部就班、比較認真，他先把事情做好，等到他有了實際成績之後，如果他要更上一層樓，再去選另外一個工作，到時候很簡單「也不用造勢那麼多，他也就會當選了」，這時台下又響起熱烈掌聲。

網友在不同的粉團留言，認為徐旭東說的是「真心話」、「徐旭東這次太奇妙了」、「太中肯」、「真的要先把事情做好」。

徐旭東也希望畢業生衷心感謝家長長期來的支持與支助，他特別提醒畢業生要跟上時代腳步，因為世界變化太快，隨時都要調整腳步，如果腳步稍慢馬上就會被淘汰。他也提醒畢業生，未來找工作也要挑選優質的公司，才能跟上世界腳步的產業。

鄭文燦表示元智大學是國內私立大學的佼佼者，也是世界大學千大之一，。他勉勵畢業生，畢業是個新的起點，當遇到挫折時，熱情請不要消失，成功時也要不斷的追求挑戰，追求更好的目標。

鄭文燦獲徐旭東稱讚會做事，不像某市長。圖/元智大學提供
鄭文燦獲徐旭東稱讚會做事，不像某市長。圖/元智大學提供
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徐旭東近年在元智畢業典禮致詞時，常評論時事。圖/元智大學提供
徐旭東近年在元智畢業典禮致詞時，常評論時事。圖/元智大學提供
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鄭文燦元智
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