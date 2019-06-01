元智大學畢典 徐旭東勉畢業生跟上時代腳步

2019-06-01 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



元智大學「今畢輝煌」畢業典禮今晚在校園戶外舉行，董事長徐旭東提醒畢業生，要跟上時代腳步，因為世界變化太快，隨時都要調整腳步，跟上時代腳步，如果腳步稍慢馬上就會被淘汰，未來找工作也要挑選優質的公司，能跟上世界腳步的產業。

今年畢業主題「乘載夢想的紙飛機」，象徵每一位畢業生宛如一只充滿正向能量般的紙飛機。

桃園市長鄭文燦到場勉勵畢業生，元智也邀請1998年化工系畢業校友，台灣微創醫療器材公司董事長梁晃千，分享創業經驗與感想。

梁晃千感謝元智大學的栽培，他回想大學時在化材系孫一明老師的實驗室，接受研發的啟蒙，勉勵畢業生，畢業後立定方向與目標，而且要有使命感，並且試著去做對於人生有意義的事，以他創業的經驗，每日總有處理不完和需要解決的事情，所謂關關難過關關過，所以熱情與使命感是很重要。

鄭文燦說，元智大學是國內私立大學的佼佼者，也是世界大學千大之一，他表示永豐車站內壢車站計畫即將定案，內壢將轉型，未來工業區會變成研發、育成、商業的綜合區，元智周邊路會變寬，設施也會改變，一步一腳印的建設讓桃園變得更好更美。鄭文燦勉勵畢業生，畢業是個新的起點，當遇到挫折時，熱情不要消失，成功時也要不斷的追求挑戰，追求更好的目標。

元智大學今年畢典秉承傳統，由畢業生演唱自創曲「記得畢業」，詞曲還由一個6人表演樂團演出，兩位主唱者分別是「記得畢業」的作詞與作曲者，其他4人為吉他、鍵盤等各項樂器演奏者，乃是相當別出心裁且值得期待的陣容。