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中央大學畢典校長勉勵懂得獨立 不盲從更具思辨力

2019-06-01 23:07聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

中央大學今天畢業典禮，校長周景揚稱中大美麗的校園為桃園的「世外桃源」，勉勵全體畢業生出此大道，推恩四海。桃園市長鄭文燦受邀致詞，肯定中大首創「服務學習金質獎」，強調大學不只有專業，「服務學習獎」與畢業證書同價值。

周景揚表示，人生就像一次長途駕車的旅程，方向常常比速度重要，尤其在數位經濟、AI當道，面對複雜的事情，協同合作的軟實力往往是勝出的關鍵。面對科技一日千里，要不以他人為耳目，學習打破社群媒體「同溫層」現象，懂得獨立而不盲從，更具思辨能力。

鄭文燦稱讚中央大學首創的「服務學習金質獎」，今年共有26位學生獲獎，他強調大學不只有專業，服務學習獎與畢業證書同價值。他也肯定中大獲「美國新聞與世界報導」全球最佳大學表現，排名僅次台大、清大和成大，穩居全國前四。他強調，自己一路走來，也非一帆風順，無論在失敗或成功都要學習，遇到挫折時，最重要的是，「心中的熱情和明燈，不要熄滅了」，成功時，也要學習包容。

典禮還邀請中大校友總會理事長張育美，和兩位傑出校友代表林金德、葉怡蘭一同勉勵畢業生。

林金德是美商傑明工程顧問公司副總經理，他分享自身經歷，用生動的比喻提醒學生，除了得到學歷這項銅牌外，還要訓練及培養出獨立思考的銀牌能力，兩者技能兼備，方能握有面對外來挑戰的最佳王牌。

知名飲食旅遊生活作家葉怡蘭以自身豐富的旅行經歷，闡述對於生活的體悟，也向畢業生喊話，只要認真把握當下，每個瞬間全力以赴，便能於自己選定的道路上，堅定的往前邁進，並期許學子們，不斷學習與積累各樣經驗，富足自身心靈，用心對待食物和自己，踏實體會生活的軌跡，在人生道路上細細品嚐箇中滋味。

英文系謝佩容服務學習金質獎累積601個小時，她分享心得回首4年的黃金時光中，最令她印象深刻的是在慈幼社擔任團長的日子，和純真孩童的相處，讓她成為更溫暖的人，縱使舉辦活動相當辛苦，但看見一個個稚嫩的笑顏，以及在分別時湊在她耳旁訴說的感謝，便是她持續付出的動力。

中央大學今年共有3180位畢業生，包括博士班105位，碩士班1245位，碩士在職專班392位，學士班1438位。在此榮耀時刻，也是許多畢業生的家庭日，許多人扶老攜幼出席，場面溫馨。

中央大學畢業典禮在依仁堂舉行，今年有3180位畢業生。圖／中央大學提供
中央大學畢業典禮在依仁堂舉行，今年有3180位畢業生。圖／中央大學提供
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中央大學首創畢業典禮頒發「服務學習金質獎」，鄭文燦肯定並強調大學不只有專業，服務...
中央大學首創畢業典禮頒發「服務學習金質獎」，鄭文燦肯定並強調大學不只有專業，服務學習獎與畢業證書同價值。圖／中央大學提供
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中央大學今年新出爐傑出校友林金德（右）、葉怡蘭（左），回母校勉勵畢業生。圖／中央...
中央大學今年新出爐傑出校友林金德（右）、葉怡蘭（左），回母校勉勵畢業生。圖／中央大學提供
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中央大學鄭文燦台大
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