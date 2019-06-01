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苗栗最後的文面國寶住院 照護安養引關切

2019-06-01 23:06聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣碩果僅存的文面國寶柯菊蘭最近因肺炎再度住院，目前在加護病房治療，老人家已97歲高齡，健康狀況及安養照護問題讓外界關切，縣府強調近日將邀相關單位研商，會以家屬和老人家意願為考量，提供最適切協助。

柯菊蘭年初因肺炎住進苗栗市大千醫院，3月間情況穩定出院，但5月26日晚間又因肺炎等狀況住院，她平日在部落裡由孫子孫媳照料，2人須輪流從泰安梅園來接力看護；縣議員黃月娥在議會質詢時要求縣府、中央資源協助，妥善照應文面國寶晚年生活。

苗栗縣105年將文面登錄為無形文化資產，當時保存者包括簡玉英、柯菊蘭2人，但去年初簡玉英過世，全縣現僅柯菊蘭一位文面國寶，縣府文化觀光局重視柯的病況，派員探視並與文化部連繫，目前縣府決定由原民事務中心統籌，協調文觀局、社會處針對yaki(泰雅語尊稱，婆婆、祖母之意)的照護問題提供協助。

大千醫院長期協助文面老人醫療，柯菊蘭3月回部落，但須使用鼻胃管且多半時間臥床，院方提供抽痰機、拍背機及製氧機協助居家照顧，相關單位擔心部落照護環境、人力都不如護理之家，這次她再度住院，也提出讓yaki留在機構的想法，但家人認為yaki因鼻胃管表達不易，但意識清楚，心裡一定想回部落，族人也不能接受留她在機構的作法。

原民中心主任陳世省指出，近日將邀泰安鄉公所、議員、家屬針對yaki照護問題協調，中央、地方都表明全力協助，部落有傳統觀念，會以家屬和她本人意願作決定，找出適切照顧方案。

文面國寶近年凋零迅速，全台現僅剩苗栗、花蓮各有一位文面國寶，但都已年近百歲，柯菊蘭是唯一擁有額文、頰文的完整文面者；苗栗文觀局近年持續建立文字、影像紀錄，柯菊蘭和已過世的簡玉英在訪談影片「消逝如風」裡，鮮活地回憶幼時接受文面的生命記憶，為這項原住民族傳統留下歷史見證。

97歲高齡的文面國寶柯菊蘭最近因肺炎再度住進大千醫院，她的孫子在旁照料。記者胡蓬...
97歲高齡的文面國寶柯菊蘭最近因肺炎再度住進大千醫院，她的孫子在旁照料。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣碩果僅存的文面國寶柯菊蘭，5年多前穿著傳統服飾出席泰國國小校慶美展。報系資...
苗栗縣碩果僅存的文面國寶柯菊蘭，5年多前穿著傳統服飾出席泰國國小校慶美展。報系資料照片
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97歲的柯菊蘭(左)是苗栗縣唯一在世的文面國寶，5年多前她和另一位文面國寶、現已...
97歲的柯菊蘭(左)是苗栗縣唯一在世的文面國寶，5年多前她和另一位文面國寶、現已辭世的簡玉英(右)連袂參加泰興國小校慶美展。報系資料照片
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國寶肺炎苗栗縣
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