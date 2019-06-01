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2019繡球花節 苗栗南庄小鎮浪漫啟動

2019-06-01 22:15聯合報 記者劉星君╱即時報導

2019小鎮漫遊年，交通部觀光局參山國家風景區管理處首度在國際慢城，苗栗縣客庄小鎮南庄鄉，舉辦「2019繡球花節─南庄恆浪漫」系列活動，今舉行開幕式，花精靈的花藝婚紗走秀成為全場吸睛焦點，浪漫繡球花花卉饗宴持續到7月中旬，遊客把握花期來規畫南庄小鎮漫遊之旅，探索慢城9處繡球花村落，體驗浪漫台三線的感動。

交通部觀光局主任祕書林坤源說，今年是2019小鎮漫遊年，苗栗縣南庄鄉為國際慢城也是客庄小鎮之一，繡球花節是南庄新品牌，往後持續打造南庄成為繡球花浪漫小鎮，將南庄新意象帶往國際。

交通部觀光局參山國家風景區管理處表示，繡球花活動在南庄地區9個村落，共有13處繡球花裝置藝術點，整體設計配合使用竹編、枯枝等自然素材，搭配繽紛的繡球花，將綠設計的精神帶入整個花藝裝置當中，歡迎大家跟著喔熊組長的腳步，前往各裝置藝術點集章兌換限量好禮！

繡球花節的花藝設計，邀請台中花博花舞館藝術總監及臺中市花藝設計協會理事長吳維宏，及深耕南庄多年的園藝大師翁美珍參與創作。

苗栗縣長徐耀昌說，苗栗在不同季節分別有杭菊、炮仗花、櫻花、油桐花和繡球花等，漂亮浪漫美不勝收，繡球花節更安排各種精采節目，看頭十足，桂花巷、老郵局和十三間老街都值得一遊。

苗栗縣政府2日上午10點30分在南庄遊客中心，還有一場「山城高校客家音樂會．新嗨客來尞！」活動，邀請陳孟蕎、icolor愛克樂、吉那罐子、苗栗高中等學校社團接力演出，精采可期，更多訊息可參山國家風景區Facebook粉絲專頁查詢（https://zh-tw.facebook.com/trimnt/）。

2019小鎮漫遊年，交通部觀光局參山國家風景區管理處首度在國際慢城，苗栗縣客庄小...
2019小鎮漫遊年，交通部觀光局參山國家風景區管理處首度在國際慢城，苗栗縣客庄小鎮南庄鄉，舉辦「2019繡球花節─南庄恆浪漫」系列活動，今舉行開幕式。圖／交通部觀光局參山國家風景區管理處提供
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2019小鎮漫遊年，交通部觀光局參山國家風景區管理處首度在國際慢城，苗栗縣客庄小...
2019小鎮漫遊年，交通部觀光局參山國家風景區管理處首度在國際慢城，苗栗縣客庄小鎮南庄鄉，舉辦「2019繡球花節─南庄恆浪漫」系列活動，今舉行開幕式。圖／交通部觀光局參山國家風景區管理處提供
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2019小鎮漫遊年，交通部觀光局參山國家風景區管理處首度在國際慢城，苗栗縣客庄小鎮南庄鄉，舉辦「2019繡球花節─南庄恆浪漫」系列活動，今舉行開幕式。圖／交通部觀光局參山國家風景區管理處提供
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2019小鎮漫遊年，交通部觀光局參山國家風景區管理處首度在國際慢城，苗栗縣客庄小鎮南庄鄉，舉辦「2019繡球花節─南庄恆浪漫」系列活動，今舉行開幕式，花精靈的花藝婚紗走秀成為全場吸睛焦點。圖／交通部觀光局參山國家風景區管理處提供
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南庄苗栗縣
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