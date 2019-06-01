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影／客家終身貢獻獎得主黃娟 捐出創作豐厚客家文化

2019-06-01 21:34聯合報 記者劉星君╱即時報導

台灣大河小說女性作家第一人、曾獲頒客家終身貢獻獎黃娟（本名黃瑞娟），將其畢生創作心血，全數捐贈給客家委員會客家文化發展中心，包含創作手稿、書籍、獎牌、信件等，共約400餘件，今在客家文化館舉辦捐贈展暨感謝儀式，黃娟捐贈展即日起到8月19日展出，邀請大家品味作家黃娟雋永文學與生命軌跡。

客家文化發展中心主任何金樑說，黃娟願意捐出相關創作與文獻，豐富本中心文化資產的同時，期望拋磚引玉，爾後有更多藝文界創作者與公部門的合作，共同保存、詮釋和管理重要客家資產。

客發中心指出，黃娟創作《楊梅三部曲》，從2001年第一本《歷史的腳印》、2003年《寒蟬》到2005年第三本《落土番薯》，前後10年記錄黃娟經歷日治時期、戒嚴時期和思國懷鄉的旅美生活等三個階段。

黃娟在1957年認識國寶級作家鍾肇政，受鍾肇政指導，投稿報紙副刊，之後創作以故鄉楊梅為背景大河小說，「楊梅三部曲」，其中在鍾肇政陪同下回到楊梅拜訪耆老田野調查，作品的地理環境與社會時事考據，為台灣歷史留下具參考價值文學性史料。

黃娟源源不絕創作力與靈感，源自細膩觀察力，也來自中西文化衝擊下反思，藉由黃娟客家籍「台美人」觀點，解構又再現台灣客家群體意識，讓民眾感受客家多元風貌及記憶認同感，豐厚客家族群文化傳承價值。

客家文化發展中心指出，台灣客家文化館以蒐集、展現客家主體文明，連結客家學術發展為核心任務，從2017年更名以博物館為定位，全面啟動客家實體文物典藏，在去年年底收藏總件數達1萬3千多件。

主任何金樑說，蒐集整理作家相關文獻作品，將資料活化利用，讓資料不再是庫房裡沒有溫度的編號，讓觀賞者透過閱讀文學，回顧台灣土地及原住民留下的生活樣貌

曾獲頒客家終身貢獻獎得主黃娟（左）將其畢生創作手稿、書籍、獎牌、信件共約400多...
曾獲頒客家終身貢獻獎得主黃娟（左）將其畢生創作手稿、書籍、獎牌、信件共約400多件，捐給客委會客家文化發展中心，今舉辦捐贈展暨感謝儀式，右為客發中心主任何金樑。記者劉星君／攝影
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曾獲頒客家終身貢獻獎得主黃娟（左），將其畢生創作手稿、書籍、獎牌、信件共約400...
曾獲頒客家終身貢獻獎得主黃娟（左），將其畢生創作手稿、書籍、獎牌、信件共約400多件，捐給客委會客家文化發展中心，今舉辦捐贈展暨感謝儀式，右為客發中心主任何金樑。記者劉星君／攝影
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黃娟（左）與客發中心何金樑主任（右）今簽署捐贈同意書。記者劉星君／攝影
黃娟（左）與客發中心何金樑主任（右）今簽署捐贈同意書。記者劉星君／攝影
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客家終身貢獻獎得主黃娟，將其畢生創作手稿、書籍、獎牌、信件共約400多件，捐給客...
客家終身貢獻獎得主黃娟，將其畢生創作手稿、書籍、獎牌、信件共約400多件，捐給客委會客家文化發展中心。記者劉星君／攝影
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「看見客家蒐藏」黃娟捐贈展，展覽檔期即日起到8月19日，黃娟（左二）今簽署捐贈同...
「看見客家蒐藏」黃娟捐贈展，展覽檔期即日起到8月19日，黃娟（左二）今簽署捐贈同意後，參觀捐贈展，並分享其中故事。記者劉星君／攝影
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