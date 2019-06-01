影／客家終身貢獻獎得主黃娟 捐出創作豐厚客家文化

2019-06-01 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



台灣大河小說女性作家第一人、曾獲頒客家終身貢獻獎黃娟（本名黃瑞娟），將其畢生創作心血，全數捐贈給客家委員會客家文化發展中心，包含創作手稿、書籍、獎牌、信件等，共約400餘件，今在客家文化館舉辦捐贈展暨感謝儀式，黃娟捐贈展即日起到8月19日展出，邀請大家品味作家黃娟雋永文學與生命軌跡。

客家文化發展中心主任何金樑說，黃娟願意捐出相關創作與文獻，豐富本中心文化資產的同時，期望拋磚引玉，爾後有更多藝文界創作者與公部門的合作，共同保存、詮釋和管理重要客家資產。

客發中心指出，黃娟創作《楊梅三部曲》，從2001年第一本《歷史的腳印》、2003年《寒蟬》到2005年第三本《落土番薯》，前後10年記錄黃娟經歷日治時期、戒嚴時期和思國懷鄉的旅美生活等三個階段。

黃娟在1957年認識國寶級作家鍾肇政，受鍾肇政指導，投稿報紙副刊，之後創作以故鄉楊梅為背景大河小說，「楊梅三部曲」，其中在鍾肇政陪同下回到楊梅拜訪耆老田野調查，作品的地理環境與社會時事考據，為台灣歷史留下具參考價值文學性史料。

黃娟源源不絕創作力與靈感，源自細膩觀察力，也來自中西文化衝擊下反思，藉由黃娟客家籍「台美人」觀點，解構又再現台灣客家群體意識，讓民眾感受客家多元風貌及記憶認同感，豐厚客家族群文化傳承價值。

客家文化發展中心指出，台灣客家文化館以蒐集、展現客家主體文明，連結客家學術發展為核心任務，從2017年更名以博物館為定位，全面啟動客家實體文物典藏，在去年年底收藏總件數達1萬3千多件。