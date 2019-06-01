親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北市府喬蛋風暴
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「吳子嘉催出挺韓人潮」 藍議員：黨內初選結果形同出爐

五峰鄉部落農特產展售 五月桃受歡迎

2019-06-01 18:51中央社 新竹縣1日電

新竹縣五峰鄉公所今天在竹北文化公園辦部落農特產推廣活動。鄉長葛忠義表示，今年五月桃量少但品質佳，今天準備500台斤全數售完，感謝民眾協助農民收益。

五峰鄉公所今天在竹北文化公園，舉辦五峰鄉農特產業推廣活動，現場展售五月桃、山胡椒「馬告」、小米麻糬等，還有青年農民的蔬果販售，很受民眾歡迎。

「農民靠天吃飯」，種植五月桃農民何德貴今天受訪表示，今天因受天氣異常影響，五月桃農損嚴重，產量降低，今年售價比起去年更高，以一盒8粒來說，今年售價約新台幣450元，去年賣350元，漲了100元。

農民曾永財說，他是五峰鄉僅存少數有種植小米的原住民，為推廣當地小米，他將小米打造成小米麻糬，全都採用純手工，讓民眾吃得到麻糬的Q彈，也感受小米的香氣。

葛忠義說，每年5、6月為五月桃的產季，今年受天氣異常影響而產量少，為讓更多民眾認識五月桃，透過農特產推廣活動，一場在台北、一場在新竹，台北場已結束，賣出2000台斤，今天在新竹首日準備500台斤，全數售完，買氣很好。活動明天還有1天，將售出200台斤五月桃，售完為止。

葛忠義說，現場不僅有農特產品，也安排教育趣味兼具的蜜桃知識闖關活動，讓民眾認識五月桃及五峰鄉的在地特色，現場也有手工打麻糬及許願瓶等DIY手作體驗，邀請民眾共襄盛舉，留下難忘的回憶。

農民新竹
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

新竹香山公園全新啟用 特色遊具吸引小朋友搶先體驗

2019-06-01 17:05

影╱桃園客語說故事阿公阿婆全家總動員 3雙胞胎尬第一

2019-06-01 15:57

中油桃煉廠家庭野餐日 千名民眾響應參與

2019-06-01 15:33

桃園海上龍舟賽開跑 42隊全國好手水上角逐

2019-06-01 15:29

這家族都是家扶認養人 認養多縣市孩童 還交棒下一代

2019-06-01 13:56

法國工商會年度晚宴 鄭文燦受邀出席

2019-06-01 13:25

滿滿肉粽山！這個里慶端午 號召民眾包1萬3000顆粽子

2019-06-01 12:59

新莊大拜拜登場 義消分隊首邀「白沙屯媽祖」駐駕

2019-06-01 12:38

茶改場百年日式宿舍 變身桃園第一座茶文化故事館

2019-06-01 12:04

桃園新街溪出海口滿滿廢棄物 網友：以為到未開發國家

2019-06-01 10:49

館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

2019-06-01 10:06

薑麻園「青年農STAY」 暑假下鄉體驗傳統農事

2019-06-01 09:17

青銀縫紉生活布物有溫度 台灣水色將赴香港參展

2019-06-01 08:02

苗縣議員與館長互槓校方婉拒60萬 館長：言出必行照樣捐

2019-06-01 00:45

竹市三民國小附幼動工 明年收托名額倍增

2019-05-31 23:42

留住草莓故鄉！議員請命 苗縣府：續輔導種植技術

2019-05-31 23:30

「逾3分鐘拍照開罰」桃園抓違停 今起擴大科技執法

2019-05-31 23:25

九讚頭社區媽媽「青銀共創」 將台灣水色推向國際

2019-05-31 23:13

苗消防車7成逾年限 議員批：有錢幫縣長換車

2019-05-31 23:09

3公尺→15公尺→23.5公尺 平鎮龍美路下月再拓寬

2019-05-31 23:06

記得洗手！ 桃市本周腸病毒急診人次破千

2019-05-31 23:04

苗縣救災車當縣長座車 議員批：不要沒錢幫基層換裝備

2019-05-31 20:27

苗縣藍營議員與館長互槓 60萬捐款南庄國中婉拒

2019-05-31 17:17

新竹單親爸猝死留14歲獨子 男幫募款辦後事遭質疑

2019-05-31 14:42

桃市交大：養成遠離內輪差觀念 有效減少大型車威脅

2019-05-31 14:34

違規停車小心挨罰！桃園6月起擴大科技執法

2019-05-31 14:21

林智堅向荷蘭恩荷芬市新創企業招商 盼外資進駐竹科X

2019-05-31 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

2019-06-01 10:06

桃園新街溪出海口滿滿廢棄物 網友：以為到未開發國家

2019-06-01 10:49

合歡山天坑吞沒道路 大雨攪局最快今晚搶通

2019-06-01 10:44

苗縣議員與館長互槓校方婉拒60萬 館長：言出必行照樣捐

2019-06-01 00:45

大量土石崩落衝進住家 老人睡夢中驚醒差點逃不出

2019-06-01 08:05

柯文哲指民生汐止線是「盲腸」 李永萍批：柯才是盲腸市長

2019-05-31 20:01

新北議員陳明義會勘林口塞車問題 建議設立體化交流道

2019-05-31 21:30

淨灘撿瓶中信寫「國家機密 」 疑大陸海漂來台

2019-06-01 17:49

扯...5千萬蓋豐原人行橋 結構有問題再花3千萬補強

2019-05-31 22:25

新竹香山公園全新啟用 特色遊具吸引小朋友搶先體驗

2019-06-01 17:05

「逾3分鐘拍照開罰」桃園抓違停 今起擴大科技執法

2019-05-31 23:25

苗縣救災車當縣長座車 議員批：不要沒錢幫基層換裝備

2019-05-31 20:27

廈門五通新碼頭6月3日啟用 提早70分鐘報到

2019-06-01 08:06

加好友有機會免費吃早餐 五星飯店「徵友」中

2019-06-01 13:42

另類遶境真環保 彰化南瑤宮環島淨灘

2019-06-01 16:28

茶改場百年日式宿舍 變身桃園第一座茶文化故事館

2019-06-01 12:04

捷運民汐線「盲腸說」 柯文哲：中央應該出面整合

2019-06-01 14:12

FUN暑假！北市推455項活動及營隊

2019-05-31 23:31

基隆市運動會今登場 1200名選手競賽笑聲不斷

2019-06-01 13:58

40歲媽寶雇員常請假 主管：他身體有恙

2019-06-01 17:45

嘉義城隍廟神尊遭竊 警方7天找回

2019-06-01 12:24

雲林50個社區活化PK賽 爭奪25萬元營造獎金

2019-06-01 15:48

中信金融管理學院首屆生畢業 「百分百畢業即就業」

2019-06-01 13:43

頑皮世界動物園6月2日鄉親日 這兩區居民憑證免費

2019-06-01 17:50

參加高雄反毒博覽會 陳其邁：韓國瑜缺席很可惜

2019-06-01 18:45

北北基宜首長淡蘭百年古道大會師 邁向國際化最後拼圖

2019-06-01 11:21

百年庄廟七年級生也關心 屏市萬福宮明動土整建

2019-06-01 17:17

新莊大拜拜登場 義消分隊首邀「白沙屯媽祖」駐駕

2019-06-01 12:38

高雄分署聯合拍賣 精品包下殺2折 重頭戲是雙B豪華房車

2019-06-01 09:01

柯文哲動手拔礁溪溫泉空心菜 允諾幫小農行銷優質農產

2019-06-01 10:05

家長搶報夏令營 天還沒亮就排隊

2019-06-01 12:22

師大夜市住戶出動升降車抗議：堅決反對住三特

2019-06-01 12:34

台東知本光電案 卡大地布族人投票同意通過

2019-06-01 13:38

喜迎小三通將破2千萬人次 今加碼送大禮

2019-06-01 12:55

故宮南院要重啟園區BOT 地方人憂心重蹈失敗

2019-06-01 18:03

綠委要求打通淡水新市一路 新北市府：請找營建署

2019-06-01 16:01

七代做好茶 百萬冠軍茶王在坪林

2019-06-01 08:02

柯文哲和網紅北投登高挑戰 腦力測驗最後竟敗給「五月天」

2019-06-01 11:42

高雄茄萣海洋專區 三中心同步動工

2019-05-31 23:57

彰化縣長王惠美接機 喜迎奪世界冠軍的曲棍球小將

2019-05-31 21:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top