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「為中華民國不惜粉身碎骨」 韓國瑜宣示願承擔2020重任

40歲媽寶雇員常請假 主管：他身體有恙

2019-06-01 17:45聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

資深「媽寶」，都40歲了竟讓70多歲老母親開車接送上下班。新竹縣政府某局處一名蔡姓新進約聘僱員，傳聞他的父母跟縣長楊文科熟識，不僅經常請假，不少業務也由同事分擔。該局處主管表示，蔡男是依法依程序進用，因身體不適才會由父母接送，目前仍在適應工作環境與內容。

局處主管表示，蔡男是透過公開徵才，經面試程序於4月15日進用，因身體微恙，有心血管疾病，不宜自行騎車上班，便由父母協助上下班。由於目前仍在適應環境及學習勝任工作內容，才會先暫時調整業務，未來會持續輔導蔡男做好工作內容。

縣長楊文科也回應，他跟蔡男的父親過去的確是竹科管理局的同事，但這絕非蔡男獲得進用的主因。他指出蔡男曾在澳洲留學，英文能力佳，是個人才，後來健康及心智出了一些狀況，當時基於縣府有用人的需求，他認為給優秀青年「重新站起來的機會」也是件好事，所以才給蔡男工作機會。

據了解，蔡男在4月中時開始工作，剛開始工作的前幾天蔡母甚至會全程陪伴上班，在該局處主管的勸說下才停止，且才上班幾天，主管就經常接到蔡母的電話，表示他一回家就累到睡著，希望主管減輕工作量，「他還只是個40歲的孩子啊」，甚至提出想換到更輕鬆職位。

至今才工作約一個半月，蔡男幾乎一半的時間都請假，或自動延長午休到2、3點才出現在辦公室，並不時表示工作量太大讓他頭痛下午要請假，而因為太常請假，短短一個半月就已經把病假、事假請光，他媽媽只好詢問還有什麼不扣薪的假可以請。

由於蔡男審核的文件經常有錯，導致文件必須再審核一次，為了不重複人力，花費更多工作時間，再加上蔡母先前拜託，主管只好暫時將原本屬於他的業務交由其他同事，只讓他做輸資料的輕鬆文書工作。

新竹縣政府某局處一名新進約聘僱員不僅經常請假，不少業務也由同事分擔，該局處主管解...
新竹縣政府某局處一名新進約聘僱員不僅經常請假，不少業務也由同事分擔，該局處主管解釋因身體微恙才請假，目前仍在熟悉工作。記者陳斯穎／攝影
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