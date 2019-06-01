新竹香山公園全新啟用 特色遊具吸引小朋友搶先體驗

2019-06-01 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市香山公園環境整修，新設置兒童遊戲區、榕樹廣場與陽光草皮區，今天下午全新啟用，市府舉辦榕樹下歡唱活動，吸引許多居民高歌慶祝，重新設計不少特色遊具，湧入不少親子搶先體驗，市長林智堅說，市府持續推動「進擊的公園」計畫，改善過去陰暗、凌亂的缺點，保留長期守護居民的5棵老榕樹和涼亭，打造更舒適的香山公園。

市府指出，香山公園已超過20年未曾大規模整理，動線不順暢、遊憩設施、器材老舊、鋪面種類缺乏一致性等問題，市府斥資570萬元大改造，移除舊有遊憩設施、水泥矮牆、阻隔行人的電力設施，全新設置兒童遊戲區、榕樹廣場與陽光草皮區。

林智堅說，將香山公園改造成屬於全齡的友善共融公園，並保留公園中相當有特色的5棵的大榕樹，讓設施與自然環境相輔相成，市府安排行動歡唱車，卡拉OK音響升級，還有互動遊戲機Wii，讓長輩在榕樹下盡情交流、玩樂。