影╱桃園客語說故事阿公阿婆全家總動員 3雙胞胎尬第一

2019-06-01 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市客家事務局、教育局主辦2019桃園客語說故事競賽，今天在龍潭渴望會館登場分幼兒、國小低年級、中年級A‧B、高年級及國中6個組別，吸引近百校逾300名學生參賽，選手們透過說故事表現平時客語學習成果。

每年的桃園客語說故事競賽都吸引幼兒園和國小、國中、高中學校踴躍報名，傳承客家語言和扎根，也同時加強桃園市公私立幼兒園小朋友、學生的客語口說能力。客家事務局表示，市府也會繼續辦理多元的客家活動、推廣客家語言，期望透過創意多面向的活動設計，吸引年輕世代的注意，讓客家語言文化永續傳承。

桃園市近年來積極推動客語教育，藉由客語說故事競賽展現推行的成果，今年有3對雙胞胎角逐冠軍，現場可還以發現幼兒組的演出幾乎全家總動員，阿公、阿婆手拿布幕當背景，媽媽攜手幼兒搭配手做道具大聲講古。

國小低年級組7歲參賽者陳紫妍，因為外公、外婆教她客家諺語「寧賣祖宗田，不忘祖宗言；寧賣祖宗坑，不忘祖宗聲」，讓紫妍勇敢加入比賽，自己編輯外婆教的客家話、客家歌曲，以親子相處情形作為故事題材，由學校懂客語的護理師協助翻譯，小小年紀展現了傳承語言的用心。

比賽日期因為接近端午佳節，也有不少參賽者講述五月節（端午節）的文化習俗，道具精緻獲得滿堂喝采。

客家局長何明光指出，孩童成長時期是學習語言的黃金階段，近年來客家局辦理客語說故事及念謠競賽、沉浸式教學、客語認證示範學校、客家社團等多元型態計畫，客語說故事競賽還列入免試入學桃園區超額比序積分項目，增加鼓勵學生學客語的誘因，創造友善的客語教學環境，期望客語向下扎根，將母語發揚延續。